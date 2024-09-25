郵局今年攔阻5.3億元詐騙　再攜手警政署「管控可疑帳戶」

▲中華郵政攜手警政署刑事局今(25日)簽署反詐騙合作意向書。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

詐騙頻傳，中華郵政建立防詐防護網，今年截至8月底已攔截1381件，阻止5.3億元遭詐騙，中華郵政攜手警方，今(25日)簽署反詐騙合作意向書，對異常交易或民眾可能遭受詐騙可疑情資分享及反詐騙相關交流上，將加強合作。

中華郵政95年起設立防詐專責單位，每日清查存款帳戶異常交易，去(112)年4月加入內政部警政署刑事警察局與金融機構共同組成的鷹眼識詐聯盟，建置自有AI防詐模型，透過大數據及AI技術提高偵測異常帳戶準確性。

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為打擊日新月異金融詐騙犯罪，保障民眾帳戶安全，中華郵政與警政署、刑事局今(25日)舉辦「郵警聯手，齊力阻詐」記者會，雙方簽署反詐騙合作意向書。

中華郵政總經理江瑞堂表示，中華郵政與警方合作守護國人財產安全，提供更安全金融環境，中華郵政有超過2800萬戶，自95年成立防詐單位，透過資訊系統檢查異常交易，由專人針對異常帳戶查核控管，每年攔阻成果績優，今年截至8月底，全國郵局攔阻詐騙總計1381件，金額累計達5億3109萬餘元，較去年同期攔阻1067件數及4億2209萬餘元，分別成長29.4%及25.8%。

▲中華郵政總經理江瑞堂(右)、警政署長張榮興(左)。（圖／記者李姿慧攝）

江瑞堂表示，中華郵政與警方簽署反詐騙，雙方合作邁入新階段，未來將在法令許可內，分享可疑情資，守護民眾財產安全，創造更安全金融環境。

中華郵政公司說明，郵警聯手將在法令許可範圍內，加強雙方反詐情資交流，包括防詐宣導和教育訓練能更緊密深入合作，譬如警方接到民眾反映，雖然還未被詐騙，但已知有詐騙意圖，警方有很多這類情資，透過雙方合作管理，通知中華郵政先控管帳戶，讓其他人不要再被騙，達到提前阻擋效果，另若中華郵政發現可疑帳戶，也會通知警方及早防範。

警政署署長張榮興則表示，中華郵政有2800多萬帳戶，在金融防詐扮演重要角色，今年截至8月5.3億元阻詐成果非常豐收，目前詐騙以金融投資最嚴重，占6成到7成，政府自8月底開始公布詐騙儀表板，一天損失最少1億多元，最多達5億元，未來希望與中華郵政合作更緊密，逐日遏阻詐欺案。