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「班班喝鮮乳」最快本周五供應　農業部：訂購平台已上線

▲▼高雄大樹區的張坤錐牧場，是阿猴鮮乳的五戶酪農之一，負責人張坤錐，二代接班人張子喬。（圖／記者沈君帆攝）

▲從這學期開始，國小學童每周可免費喝兩次國產乳品。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

為降低紐西蘭液態乳零關稅輸台對酪農產業衝擊，農業部與教育部再度攜手推「班班喝鮮乳」政策，提供全國2600多所國小、133.5萬名學童，每周免費喝2次國產鮮乳。農業部畜牧司長李宜謙今（25日）表示，學童乳共同供應平台已上線，本周起各縣市已陸續下單，最快本周五就可開始供應。

農業部昨邀集各縣市教育局處開會討論學童乳後續配送工作會議，會中宣布學童乳共同供應契約建置完成並已上線，即日起各縣市即可下單訂購鮮乳、保久乳品項，至於有乳糖不耐症學童喝的含鈣豆乳，則因為流標中，預計10月開始供應。

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李宜謙表示，由於各縣市預算都是直接撥付至縣市政府，所以由各縣市政府逕行到平台上訂購，本周起各縣市已陸續下單訂購，最快在周五即可開始供應，雖然晚了一些，但這學期總共44次的供應次數絕對不會縮水。

李宜謙指出，依據教育部調查各縣市學校的結果，鮮乳與保久乳的需求比例分別為25%與75%，保久乳的供應量略有不足，因得標廠商還有其他通路必須供應，已協調得標廠商增加供應學童乳，如再有不足，不排除再次招標以滿足需求。

據農業部原先規劃，提供鮮乳、保久乳、無乳糖鮮乳及含鈣豆漿等選項供學童選擇，但因無乳糖鮮乳沒有廠商願意承作，後來僅剩鮮乳、保久乳、含鈣豆漿選項，鮮乳、保久乳已陸續決標，共有7家廠商得標，含鈣豆乳則已流標3次，目前仍在招標中。其中保久乳（195ML）及含鈣豆漿（170ML）以每瓶14元採購，鮮乳（195ML）則用每瓶16元採購。

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