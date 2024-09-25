災害防救做得好市民生命財產沒煩惱　南市府辦救災人員基礎及進階班訓練

▲台南市政府25日在消防局6樓災害應變中心，辦理2024年度防救災人員基礎班及進階班災害防救教育訓練，由台南市政府災害防救辦公室執行秘書王雅禾主持開訓。（圖／記者林云翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年全球暖化現象，造成大氣環境不穩定的極端氣候及環境變遷，使得災害類型越來越複雜化，台南市政府為了提升面對颱風、豪雨等災害之應變能力及充實各相關單位防救災之專業知識，25日在消防局6樓災害應變中心，辦理2024年度防救災人員基礎班及進階班災害防救教育訓練，由台南市政府災害防救辦公室執行秘書王雅禾主持開訓。

本次課程參訓目標除了學習當遭遇任何災害想定以外的情形時，能即時應變處置，並秉持著「危機即轉機」的態度，做好各項災後復原工程，降低災害傷亡及損失；並為提升市府及地方層級防救災相關人員之防救災能力，成大協力團隊透過深耕計畫之執行，依照授課對象類別與需求，辦理各項災害防救相關教育訓練，以持續培育與提升防救災業務人員專業素養。並考量聽眾類型，依需要針對市府、區公所及鄰里社區等來開設不同班別，提供差異化之授課內容，使聽課人員皆能學習其所需之知識，並分享往年災害應變經驗，亦邀請中央氣象署南區氣象中心洪俊煌科長、國家災害防救科技中心蘇文瑞研究員兼副組長、莊明仁研究員兼副組長、許秋玲助理研究員、台鋼科技大學劉白梅教授等講座，提供近年災害防救最新資訊、氣象資訊取得與運用、災害應變系統及功能介紹、避難處所選定與運作等課程。

期許透過本次講習訓練，讓各位防災夥伴能瞭解災害的資訊應用及危機管理，並熟悉台南市的防救災相關作業程序及所應擔負之責任，於災時能有效處理各項災害應變與搶救工作，以達到黃偉哲市長經常叮嚀市府團隊應「為市民再多想一分、再多做一點」的防災整備觀念，讓台南市在未來面對天然或人為災害時能具有十足的「韌性能力」，充分保障市民的生命財產安全。

最後，災害防救辦公室執行秘書王雅禾對於今日授課的講師表達萬分感謝之意，並透過此次講習勉勵在座與會防災夥伴共同提升台南市的災害防救能力，於災前能做好減災、整備工作，於災時能妥善應變，於災後能迅速完成復原工作，讓台南市災害防救工作的步調走的更穩健踏實。