全盲50年！按摩爺爺「眼睛醫到破產」　付不出房租！14萬人心疼　

網搜小組／劉維榛報導

新竹有一位全盲50多年的爺爺，最近因生意不好，面臨經濟上的窘境，而YouTuber派瑞得知後，親自前往關心，才知道他老人家為了醫治眼睛，花到破產，不但沒好轉，反而越看越嚴重，如今付不出房租。消息曝光後，引發眾多網友想發起募款，但爺爺委婉拒絕，只希望客人能上門，讓他有生意養活自己。

派瑞表示，75歲爺爺在新竹從事視障按摩，但最近生意不佳，已經付不出房租了，因此他直奔新竹尋找爺爺，實際體驗按摩，「他的手勁很強，腰痠背痛的人可以親自來體驗看看」，盼能號召大家一起幫助老人家。

爺爺親吐病況，視神經萎縮裡面有個叫葡萄膜發炎，他嘆「為了這雙眼睛齁，花到破產，越看越嚴重。」

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▲爺爺希望生意能好起來。（圖／perrygreeeen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



派瑞進一步了解，爺爺28歲發現葡萄膜發炎，這幾十年來積蓄都花在醫藥錢上，其實他以前是個讀書人，常常看書寫字。爺爺也感嘆人生，「別人一樣的工作，10分鐘能做好，我要做差不多1個小時，我是為生活在過日子，不是為日子在過生活。」

在這個影片中，還有個暖心插曲，按摩前，爺爺要派瑞陪他先去附近的飲料店，正當他納悶不解時，原來爺爺正在眼睛痛，店家會幫忙倒熱水，還有一位女店員會貼心幫忙擦眼藥膏，讓派瑞感動直呼，「雖然不是自己的家人，卻願意伸手幫忙，這個愛心不是每個人都願意」，要特別謝謝這位店員。

該影片引來14.9萬人關注，更轉傳到Threads上，網友們都希望能替盲爺爺募款度過難關，但派瑞致電詢問爺爺的意願時，對方以「一輩子還人恩情還不完」為由，拒絕各界的好意，就怕自己會有壓力。

如果大家真的想幫助，爺爺喊話歡迎大家找他按摩，派瑞也補充提到，「如果想要給『小費』這是沒問題的，因為這是因為給予按摩服務後收到的」，或是希望公司行號可邀請請他去按摩，「讓我們年輕人多多少少為社會上的年長們出點心力，不要讓他們被世界遺忘了！」

｜爺爺地點資訊｜

地址：300新竹市東區大同路58號 （新竹市東寧宮旁）

電話：0921055358

爺爺要是不在就打個電話給他，他有可能去上廁所或是去休息

本文獲派瑞 Perry Green授權