不是內灣老街！「新竹最強景點」狂吸228萬人　遊客大推：值得一遊

▲新竹公園內也有櫻花步道。（圖／新竹市城銷處提供）



網搜小組／劉維榛報導

許多人來新竹旅遊，第一個會聯想到內灣老街！不過觀光署公布今年1至7月新竹最夯景點，內灣卻沒進前三名，第一名為新竹公園，以228萬人次輾壓稱冠；接著是新竹漁港與獅頭山風景區摘下二、三名。查看新竹公園擁有4.3顆星好評，遊客都大推「值得一遊！」

觀光署公布1至7月新竹熱門觀光景點，「新竹公園」以228萬人次稱霸、第二名為新竹漁港145萬人次造訪、第三則是獅頭山風景區，有84萬人次、第四則才是大家熟悉的內灣老街，有78萬人次、第五名為北埔老街62萬人次。

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事實上，佔地約13公頃的新竹公園，深受家長孩子們喜愛，有各種親子建設，像是共融式大沙坑特色遊戲場外，其他則有玻工館、麗池湖畔與日式建築等，周圍有孔廟與新竹動物園，且每到假日一旁還有花市與美食市集，擁有4.4顆星好評。

尤其每年櫻花季，更是吸引眾多遊客到訪，「這幾天有市集和表演又有盛開的櫻花，值得一遊」、「適合散步的地方，2-3月櫻花也超多顆，超漂亮」、「擁有公園丶廟宇丶動物園在同一區倒是少見」、「是個很神奇的地方，不來只是想散步走走沒想到蠻好玩的，裡面有超多動物的」。

新竹漁港部分，面積廣達91公頃，也是孩子看海看夕陽、放風箏、吃海鮮的好去處，Google評論也有4.3顆星；而獅頭山風景區有4.2顆星好評，海拔高度520公尺，為台灣十二名勝之一，最大的特色是百年佛教名山。

▼新竹最夯景點曝光。（圖／ETtoday製表／資料來源觀光署）