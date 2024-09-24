新竹一夜暴雨！賓士打滑撞斷電桿　騎士遭絆倒「機車噴飛半空」

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹縣湖口鄉八德路60.5K處昨(23日)晚間9時30分發生一起離奇車禍，當時新竹下起滂沱大雨，王姓男子(41歲)駕駛賓士轎車行經該路段，疑因天雨路面濕滑，整輛車打滑、甩尾撞斷路旁電桿，導致電線垂落，絆倒另名28歲的施姓機車騎士，場面相當驚悚，幸2人均僅受輕傷，無生命危險。

▲王男駕駛的白色賓士打滑、甩尾撞斷電桿。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，當時王男駕駛賓士轎車沿著八德路北行，經過事發地點時，疑因雨勢過大、路面濕滑，整輛車當場打滑甩尾，猛力撞向路旁電桿，導致上方電線垂落；而後方騎著機車的施男來不及反應，當場遭電線絆倒，整個人往前摔出，而機車更是直接往上方噴飛，現場還一度爆出火光。

警方抵達現場後，立即將施姓男騎士送醫治療，幸僅頭部、手部擦傷，包紮後即出院，沒有生命危險；而賓士駕駛王男也僅受到輕傷，在製作完筆錄後自行就醫，沒有大礙。

但賓士轎車、及機車毀損嚴重，現場電桿也被攔腰撞斷，交通一度陷入混亂，警方只能冒雨在現場交管疏導維持秩序，後續待深夜10時30分許由台電人員清除路面電線及障礙物後，才恢復通行。後續警方也依規定受理，並釐清肇事責任。

▲施姓男騎士遭垂落的電線絆倒，整個人往前飛摔，機車噴飛半空。