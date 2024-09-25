藍營縣長才當面跟賴清德要預算　吳崢：看自家立委杯葛作何感想？

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院程序委員會昨藍白聯手，以17人出席、9人贊成、7人反對、1人棄權的情況下，擋下了行政院114年總預算案。對此，民進黨發言人吳崢24日感嘆，總預算過不了，地方的建設當然也就沒著落，上個月國民黨彰化縣長王惠美當面向賴總統爭取預算，但藍營縣長要資源，藍白立委擋預算！說地方需要更多預算，但國民黨自家立委惡意杯葛預算，不曉得王惠美縣長現在心裡作何感想？

吳崢表示，上個禮拜，明年度的總預算遭到藍白聯手在院會退回，昨日又再度在程序委員會被阻擋，重要的社會福利支出、地方建設、長照育兒、學費補貼，整整一年3兆元國家運轉的預算經費，被連擋兩次，進度還更倒退一步。



吳崢指出，國家發展不進則退！上個月才發生，總統賴清德到彰化視察長照時，國民黨彰化縣長王惠美當著總統的面大力爭取預算，王縣長說包括二林精密園區、總共五處鄉鎮的整合式社福大樓，都需要中央經費更進一步挹注。



吳崢直言，縣長王惠美為民喉舌、爭取福利，這是好的。好的建設本來就該不分黨派一起促成，賴總統在現場也直言「要立委同意才可以」、「立法院預算有過，縣長要求的才可能落實」。



吳崢指出，藍白聯手二度阻擋預算，總預算過不了，地方的建設當然也就沒著落。不是說地方需要更多經費支持？為什麼國民黨自家立委，包含彰化的謝衣鳯委員要一直惡意杯葛預算呢？他嘆，不曉得王惠美縣長現在心裡作何感想？