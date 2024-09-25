浴室出現紅蟲蠕動爬行！內行急勸：水管、水塔該洗的徵兆

▲網友在浴室發現一條長得像蚯蚓的紅色蟲蠕動爬行。（圖／網友授權）

記者楊智雯／綜合報導

近日，一名網友在浴室發現一條長得像蚯蚓的紅色蟲蠕動爬行，立刻拍成影片上傳社群，並詢問這到底是什麼蟲。沒想到影片一出，引發熱烈討論，網友們疾呼「管線和水塔要趕快清理了！」

原po在《threads》上發文表示「浴室裡出現蚯蚓⋯嗎 有沒有人知道這是什麼鬼東西？」吸引大批網友朝聖，更有內行網友一眼就認出是紅線蟲，代表水質被污染了！

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有不少網友才驚覺曾經在宿舍遇過這種蟲，「以前我在南部某所高中宿舍洗澡洗衣服的時候就有！那時候住宿同學們跟舍監反應多次沒改善，沒辦法只能共存，直接用褲襪把水龍頭包起來繼續洗，回想起那段回憶實在好可怕」、「我之前的租屋處也有，管線太老舊了！水塔沒有定時清理！洗澡的蓮蓬頭一定要用過濾的洗澡」、「認真回這是紅蟲，紅線蟲，代表水質差 以前讀屏東的時候宿舍一堆，嚇到趕快休學回北部讀書」！

據了解，紅線蟲的學名叫做絲蚯蚓，雖然並非寄生蟲，對人體無直接危害，也被稱為水蚯蚓，外觀常呈現鮮紅、肉紅或橙黃色，雖然不是寄生蟲，但紅線蟲本身攜帶細菌及排泄物，對健康不利，絲蚯蚓常見於河底的污泥中，一旦出現在家庭用水中，可能表示自來水在運輸過程中某環節受到了有機污染，網友紛紛建議，若在家中浴室發現紅線蟲，應盡快檢查水管及水塔，並進行清潔，避免進一步影響水質安全。

