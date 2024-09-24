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台中妹摩鐵約見網友遭性侵！「只穿內衣褲」爬出鐵門求救

▲已有性侵前科的盧姓男子去年8月間將女網友誘騙返家，一夜硬上3次性侵得逞，女網友怒而提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲張男與女網友相約見面，竟在摩鐵內侵犯對方。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小花（化名）透過社群軟體，認識了一名張姓男子，雙方相約到汽車旅館投宿、飲酒聊天，怎料喝醉後竟遭到對方侵犯，嚇得她不斷掙扎，最後只穿內衣褲爬出房間鐵門縫隙，向櫃檯人員求救。台中高分院審理後，依照強制性交罪，判處張男3年3月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花與張男是網友關係，2人在網路上聊天超過半年，2021年7月間決定見面，碰面的地點約在台中一處摩鐵的門口。2人碰面以後，小花立即上了張男的貨車，並且到摩鐵開房間、飲酒聊天。怎料小花喝酒以後意識不清，張男竟覺得有機可乘，脫去她身上的衣物，著手實施侵犯。

小花後來恢復意識時，發現自己身上只剩內衣，其餘衣物全都消失，且正在遭到侵犯，嚇得立即將張男推開。沒想到，這時張男竟惡人先告狀，拿起手機錄影，聲稱小花「仙人跳」，並且搶走房內電話、小花的手機，不讓小花求救，還數度將小花拉回床上侵犯。

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲張男與女網友相約見面，竟在摩鐵內侵犯對方。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小花眼見無法跟外界聯絡，只能在房內迂迴，並且順便撿起內褲，最後發現距離夠了，立即衝下樓開鐵門，並且沿著縫隙爬出，向櫃台人員呼救。

對此，張男落網後供稱，他與小花開了房間以後，互動相當親密，小花還幫他刮鬍子，可見雙方是合意性交，誰知性行為完畢以後，小花突然大吼大叫、舉止失常，且有發瘋的情況，他擔心遭到仙人跳，才拿出手機自保。

不過，由於小花指證歷歷，前後供詞一致，加上全身多處都有瘀青傷口，與遭性侵者反抗的傷勢相符，台中地院審理後，並不採信張男的說法，最後依照強制性交罪判刑。

張男事後與小花達成調解，並願意分期賠償80萬元，小花也同意不再追究刑事責任。台中高分院審理後，撤銷原判決，改依強制性交罪，判處張男3年3月有期徒刑，全案仍可上訴。

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