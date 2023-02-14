燒烤爽嗑生蠔！他驚見「噁蟲蠕動」　店家嗆饕客不懂：這營養更高

▲一名男子在燒烤店吃生蠔，結果牡蠣殼竟出現一隻活體蟲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

是誤會一場，還是死不認錯？大陸黑龍江省一名男子最近到燒烤店用餐，卻在嗑生蠔時驚見一條活蟲正在蠕動，嚇得食慾全消，更讓人詫異的，是店老闆事後嗆饕客「不懂」，還說這蟲是營養價值極高的食材。

綜合陸媒報導，該名饕客12日到哈爾濱一間燒烤店用餐並點了幾隻生蠔享用，怎知才吃兩口，就看到生蠔內有一條「身體帶刺的活蟲」不斷蠕動。儘管男子被眼前景象嚇得食慾全無，還是拿起手機拍攝並上傳到網路。

▲店家辯稱活蟲是海蚯蚓，具有極高的營養價值。（圖／翻攝自微博）

噁蟲蠕動的畫面立刻掀起網友熱議，許多人也批評店家衛生品管出問題，不過，店老闆面對媒體採訪時，卻說「牠叫海蚯蚓，是可以食用，是客人他不懂海蚯蚓營養價值比生蠔還高」。然而，大部分網友對這說法並不買帳，還有人直言：「營養價值高不高跟吃生蠔是兩碼事，我是點生蠔吃，不是蟲子。」

類似事件也發生在2017年的廣東，當地一家「五星級飯店」buffet被指控生蠔內有「紅線蟲」，當時高層除駁斥飯店有衛生問題外，還在跟客人完成協調後，宣稱這蟲是無害的海蚯蚓。

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