「超思案」檢調搜索約談3官員6業者　綠營：證明藍白錯了

▲超思蛋涉圖利詐欺，超思公司負責人秦語喬遭檢調約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北地檢署偵辦去年引發爭議的超思公司進口雞蛋案，昨由檢察官指揮調查局兵分14路展開搜索。對此，民進黨團幹事長吳思瑤25日說，這就證明，藍白一直操作檢調避辦超思案是錯的，並強調任何司法案件，關鍵都在證據，而不是政治，證據到哪裡，就辦到哪裡。

吳思瑤表示，超思案監察院早就進行調查，做出五項糾正，而且也主動將部分違失，移送檢調，而檢調偵辦也來自於農業部自請的行政調查，農業部也依行政調查的結果，將該移送檢調的資料，全部都移送檢調，所以從農業部主管機關到監察院，再到司法體系，對於超思蛋一案，該查就查，該辦就辦，如果有弊病一定要徹查。

吳思瑤強調，尊重檢調所有的作為，也奉勸在野黨，不要一再地用政治來影響司法，任何司法案件，關鍵都在證據，而不是政治，證據到哪裡，就辦到哪裡，所以在野黨不要一再地對於個別的司法案件下指導棋，認為哪些案件辦的快或慢，或者是認為哪些案件偵辦的規模大或小，這些都不應當是由政治人物來說三道四，一切尊重司法，讓相關的案件，能夠獨立、公正的進行偵辦。

台灣在2023年初，傳出雞蛋供需失調，引發國內蛋荒危機，農業部公布雞蛋專案進口方案，開放巴西等國的帶殼雞蛋進口，符合交貨能力的9家進口業者中，由超思有限公司雀屏中選。在野立委質疑，政府獨厚由秦語喬1人經營、資本僅50萬元的超思公司，讓超思因進口蛋獲利3800萬元，因此陸續告發相關部門貪污、瀆職、偽造文書等多項罪名。

台北地檢署偵辦經長時間調閱相關公文、會議及進出口單據，認為全案涉及公務員圖利，以及承攬業者詐欺等罪，昨天由檢察官指揮調查局兵分14路展開搜索，搜索地點包括農業部、中央畜產會及超思、亮采2公司，據了解，遭約談對象包括陳姓、龔姓、吳姓3名公務員，以及秦姓等6名業者。