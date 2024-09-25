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超思蛋弊案負責人秦語喬200萬交保　亮采負責人100萬交保

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

台北地檢署偵辦去年引發爭議的超思公司進口雞蛋案，24日由檢察官指揮調查局兵分14路展開搜索約談農業部副司長陳中興、超思負責人秦語喬等人。檢方複訊之後，今日（25日）凌晨諭令超思負責人秦語喬200萬元交保，同時限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各以50萬元、30萬元交保，其餘4人請回。

▲▼超思蛋圖利詐欺案，農業部副司長、時任畜產會執行長陳中興。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳中興。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，農業部副司長陳中興在超思案期間擔任畜產會執行長，他和直接處理雞蛋採購業務的畜產會家禽組長龔榮太、吳姓專員共3人，均涉及圖利罪，超思負責人秦語喬以及亮采生物科技公司負責人林宜龍、王朝輝與公司職員共5人，則是涉嫌加重詐欺等罪。

根據監察院調查報告，2021年農曆春節期間，國內因禽流感疫情造成雞蛋短暫供應不足，2023年1、2月間又因國內連續低溫與早晚溫差大，導致蛋雞數量大減，進而出現缺蛋潮；由於畜產會海外買蛋的經驗，只有2019年間透過日方代理商吳諭非協助採購，因此2022年緊急採購需求時，也是透過吳牽線。

▲▼超思蛋全靠「1個人」一條龍進口，農業部副司長陳中興、超思負責人秦語喬遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▼▲超思負責人秦語喬。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼超思蛋全靠「1個人」一條龍進口，農業部副司長陳中興、超思負責人秦語喬遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

而超思2022年8月與畜產會簽署「履約情形確認書」之後，直到9月才登記設立公司，負責人秦語喬是吳諭非的母親，監察委員約詢農業部官員與畜產會職員認為，這幾年來，其實都是吳諭非1個人身兼公司代表、日方代理商及超思公司（貿易進口商）等3個角色，以一條龍方式辦理日本雞蛋進口作業。

進口蛋爭議在2023年爆發之後，曾有在野立委告發農業部前部長陳吉仲等人涉嫌貪瀆等罪。台北地檢署進行分案調查，於本月24日由檢察官指揮調查局兵分14路展開搜索，搜索地點包括農業部、中央畜產會及超思、亮采公司等等，並約談包含陳中興、秦語喬等共8人，全案朝公務員圖利、業者加重詐欺等方向偵辦。

檢方複訊之後，25日凌晨諭令超思負責人秦語喬200萬元交保，同時限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各以50萬元、30萬元交保，其餘4人請回。

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