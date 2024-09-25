全聯、家樂福雞蛋降價！每盒「最低42元」　全家茶葉蛋只要9元

▲蛋價又下跌！賣場也跟進調降，並推出促銷優惠。（示意圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

國內蛋價一路跌！全聯平價盒裝蛋上周從49元，調降至47元，後續將視市場情況因應調整。家樂福洗選蛋也調降，還推出買2盒只要84元，平均一盒42元超低價優惠。全家便利商店APP更推出「蛋蛋幸福日」，茶葉蛋10顆只要99元限時優惠。

由於國內雞蛋產量高，各地蛋商「堵蛋」情況嚴重，兩周來已2度調降蛋價。各大賣場、量販超市也因應調整價格，全聯福利中心表示，上周起盒裝平價蛋已調降2元，目前售價47元，後續將視市場情況因應調整。

家樂福常溫洗選蛋調降後，價格約每盒42元至49元。即日起至10月30日，還祭出雞蛋促銷優惠，像是「中一精選白蛋（10入）」兩盒84元，平均1盒只要42元。冷藏蛋調價後約原價8折，每盒79元至99元。「非籠飼雞蛋」特價約109元到135元。

▲家樂福推出雞蛋促銷。（圖／業者提供）

全家便利商店也推出超殺茶葉蛋優惠，APP隨買跨店取今日9月25日限定推出「蛋蛋幸福日」，單日茶葉蛋限時特價99元，每組10顆，茶葉蛋控不可錯過。

▼全家便利商店推出「蛋蛋幸福日」，茶葉蛋每顆不到10元。（圖／業者提供）