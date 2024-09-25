1個月狂吃「720顆雞蛋」！他親身實測　驚人成果曝光

▲尼克1個月狂吃720顆雞蛋，還秀出40個雞蛋盒以茲證明。（圖／翻攝YouTube／Nick Norwitz，下同。）



記者吳美依／綜合報導

一些坊間流傳說法認為，雞蛋蛋黃含有高膽固醇，因此長期大量食用，可能導致心血管問題。一名哈佛醫學博士生為了破解謠言，親自進行人體實驗，在1個月內狂吃720顆蛋，結果「壞膽固醇」反而降了18%。

尼克（Nick Norwitz）已經擁有牛津大學生理學博士學位，目前正在哈佛大學攻讀醫學博士。他在影片中表示，「我假設1個月吃720顆雞蛋，也就是13萬3200毫克的膽固醇……不會增加我的壞膽固醇。確實沒有，一點也沒有。儘管我在飲食攝取的膽固醇高達5倍多，我的壞膽固醇實際上降低了。」

事實上，尼克的「壞膽固醇」、也就是低密度脂蛋白膽固醇（LDL）一共掉了18%。

目前尚不清楚，尼克的運動項目與頻率，以及雞蛋之外的飲食習慣。但實驗2周後，他開始每天攝取60公克的碳水化合物，把香蕉、藍莓、櫻桃等水果，沾著夏威夷豆奶油吃。

尼克解釋，進行低碳水飲食的人，壞膽固醇往往容易飄升，因為身體開始燃燒脂肪獲取能量，而非碳水化合物，此時吃下更多碳水，身體能夠從中獲得更多能量，壞膽固醇就會下降。

《每日郵報》指出，每顆雞蛋大約含有186毫克膽固醇。一些科學家認為，雞蛋不會提高膽固醇，原因是膽固醇會與腸道細胞上的受體結合，促進釋放一種叫做cholesin的激素，透過血液抵達肝臟後，又會與一種叫做GPR146的受體結合，向肝臟發出信號，減少產生壞膽固醇。