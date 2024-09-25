周末可能有颱風　恐靠近變天時間曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周末熱帶系統的強度可能有機會達颱風等級；而下周一、下周二天氣變動度可能會較大，甚至目前預測熱帶系統，可能有機會更進一步靠近至台灣，帶來較顯著的風雨可能，需要持續觀察。

林孝儒指出，今日受微弱鋒面通過，台灣周圍雲量還是比較多，中北部及東部天氣陰或多雲短暫陣雨，但鋒面結構偏弱，降雨強度也較緩和；南部影響就小了，為晴或多雲天氣，僅午後山區有零星熱對流發展，帶來短暫陣雨或偶雷雨可能。

林孝儒說，周四則台灣附近轉為東北風影響，且水氣還是比較多，雖然環境略有轉變，但整體降雨趨勢跟今天還是比較類似，北部及東部整日有短暫陣雨機會，降雨雖較廣泛，但強度有限；中南部則為午後熱對流降雨，降雨多集中山區，瞬間較大雨勢發生機會較高。

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▼民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



林孝儒分析，而周五至周末預測台灣為東北風影響環境，主要是因為在琉球群島南方海面，將逐漸有熱帶系統發展的跡象，甚至周末熱帶系統強度可能有機會達颱風等級，此期間熱帶系統都還離台灣有一定的距離，影響有限。

林孝儒提到，此期間，台灣主要的降雨型態為迎風側的北部、東部容易有地形降雨，中南部則為背風面，基本上早晚天氣還算穩定，但午後山區有熱對流降雨可能；整體降雨多寡，還是要看屆時熱帶系統實際發展位置，是否更靠近台灣，那迎風面降雨的程度才有增多機會。

林孝儒提醒，而下周一、下周二天氣變動度可能會較大，台灣逐漸落入低壓帶範圍，甚至目前預測熱帶系統，可能有機會更進一步靠近至台灣，帶來較顯著的風雨可能，為這幾天需要持續觀察的預報重點；今日至周五天氣還算有所緩和，不過周末開始洋面的變動性就比較大，還請多加留意最新的預報資訊。

對於是否可能有颱風生成影響，中央氣象署預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，預估偏向在琉球南方海面有個低氣壓滯留，有逐漸發展機會，模式預報不排除成颱，但要等實際組織發展確定位置，才能判斷接續動向，仍要再觀察。