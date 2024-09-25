買春竟遭誘殺！他「砸4.8萬」約脫衣舞孃　一進房間被射死

▲美國一名男子買春，竟遭設局殺害。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州發生駭人案件，一名27歲男子砸下1500美元（約新台幣4.8萬元）與脫衣舞孃相約性交易，未料才剛抵達飯店房不久，就遭突襲射殺。

福斯新聞等外媒報導，海克特（Hector Gonzalez Jimenez）8月26日被發現陳屍在塔科馬（Tacoma）一間飯店房間內，死因是胸口中彈，死亡方式為他殺。他來自奧勒岡州，與朋友一起到當地拜訪，跟舞孃見面前，還曾傳訊息給友人，未料如今魂斷異鄉。

警方在飯店房間內發現一雙白色帆布鞋、一條斷掉的項鍊、一張超市收據。飯店監視器也拍到，脫衣舞孃與另一名男子在8月26日凌晨3時半離開。

在警方的追捕下，26歲脫衣舞孃艾許莉（Ashley Danielle Arrieta）與其24歲男友賈馬里（Jamari Khayelle Webb）終於在上周落網。他們承認在女方工作的脫衣舞孃俱樂部鎖定死者，引誘對方進行性交易。艾許莉在房間內招待死者，一收到錢之後，立刻向男友傳送愛心表情符號，通知賈馬里入房犯案。

2嫌如今分別面臨第一級與第二級謀殺罪指控，各自保釋金都被設定為100萬美元（約新台幣3186萬元），目前仍在獄中等待出庭。