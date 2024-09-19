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護土有功！臺高檢頒發「金環獎」　宣示政府嚴密守護國土打擊犯罪

▲▼臺灣高等檢察署與環境部環境管理署、農業部林業及自然保育署共同舉辦「113 年檢警調環林強化查緝國土保育及環保犯罪研討會」、「金環獎頒獎典禮暨表揚誓師大會」，並由行政院林明昕政務委員頒獎。（圖／臺灣高等檢察署提供）

▲臺灣高等檢察署與環境部環境管理署、農業部林業及自然保育署共同舉辦「金環獎頒獎典禮暨表揚誓師大會」。（圖／臺灣高等檢察署提供）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣高等檢察署與環境部環境管理署、農業部林業及自然保育署，19日在桃園名人堂大飯店舉辦「金環獎頒獎典禮暨表揚誓師大會」，共有包含苗栗地檢署檢察官彭郁清在內的10位有功人員及18位金環獎得獎者，同時宣示政府落實執行國土保育，國土永續發展決心。

為維護國土永續發展，保障國民健康，避免國土環境遭人為破壞影響公共安全，並遏止利益團體及黑道介入，臺高檢署原本就定有數個執行方案。但為更有效整合、提昇檢察機關、司法警察機關、行政主管及相關機關之查緝量能，臺高檢署整併原有之多個執行方案，重新頒訂「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪行動方案」，並將科技執法、查扣不法所得、回復原狀列為行動方案的重點，藉以展現政府從嚴追訴、守護環境正義與公益之決心。

在臺高檢署的規劃，以及環境部環境管理署、農業部林業及自然保育署、內政部警政署、法務部調查局等機關之共同協力下，於今年暑假期間，依上開行動方案啟動「加強查緝國土保育及環境犯罪專案」，全國同步執行查緝行動。國土保育案件總計執行74件，環保案件總計執行192件，共計搜索252個處所，查緝到案人數共782人，已聲請法院核准羈押41人，查扣不所得近9千萬元。

▲▼臺灣高等檢察署與環境部環境管理署、農業部林業及自然保育署共同舉辦「113 年檢警調環林強化查緝國土保育及環保犯罪研討會」、「金環獎頒獎典禮暨表揚誓師大會」，並由行政院林明昕政務委員頒獎。（圖／臺灣高等檢察署提供）

▲行政院政務委員林明昕致詞。（圖／臺灣高等檢察署提供）

為了表揚基層人員積極參與，並取得良好結果，本次評選出10位查緝有功人員，分別為：苗栗方檢署檢察官彭郁清、臺中地檢署檢察官劉志文、臺地檢署檢察官林昆璋、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊警員陳心、臺南市政府警察局刑事警察大隊偵查佐黎大正、法務部調查局調查官黃逸華、環境部環境管理署技正李春明、技正郭承祥、農業部林業及自然保育署新竹分署分署長夏榮生、嘉義分署科長莊翠婷。

頒獎典禮由行政院政務委員林明昕頒發，總計10位有功人員及18位金環獎得獎者獎狀及獎盃。之後包含法務部政務次長黃世杰、最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺高檢署檢察長張斗輝、內政部警政署署長張榮興、環境部部長彭啓明、環境部次長沈志修、環境部環境管理署署長顏旭明、農業部林業及自然保育署副署長廖一光，眾人共同啟動象徵臺灣環境轉變的LED電視球，宣示政府落實執行國土保育及環保政策，維護國土永續發展之決心。

此外，主辦單位也同時舉辦「113 年檢警調環林強化查緝國土保育及環保犯罪研討會」，研討會三個議題「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪行動方案」、「振興山村經濟消弭盜伐」、「查緝環保犯罪之環境回復原現況及精進措施」，現場熱絡討論。

▼啟動象徵臺灣環境轉變的LED電視球。（圖／臺灣高等檢察署提供）

▲▼臺灣高等檢察署與環境部環境管理署、農業部林業及自然保育署共同舉辦「113 年檢警調環林強化查緝國土保育及環保犯罪研討會」、「金環獎頒獎典禮暨表揚誓師大會」，並由行政院林明昕政務委員頒獎。（圖／臺灣高等檢察署提供）

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