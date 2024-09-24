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朱國榮逃亡究責！搜船不徹底遭監院糾正　海巡署回應了

▲▼ 國寶集團朱國榮和女密友林桂馨 。（圖／記者劉昌松攝）

▲國寶集團朱國榮和女密友林桂馨 。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

國寶集團總裁朱國榮2023年9月7日15時向北市三張犁派出所報到後，當晚逃往安平漁港，藏匿在「TopSpeed」遊艇船艙內潛逃往菲律賓，警察機關於同月12日通報臺灣高等法院，並於9月28日發布通緝。監察院認定海巡人員未詳細檢查船上足以躲藏空間，才是朱國榮逃離出境主因，認定海巡執法有重大疏失，依法提出糾正。

對此海巡署24日回應，根據《海岸巡防法》4條規定「海巡人員不得在無正當理由、認有違法之虞，即全面進行高密度查艙檢查。」 「TopSpeed」遊艇因無觸法問題、船隻也無違反走私、非法入出國境等紀錄。

▲▼「超跑達人」周哲男被控提供遊艇掩護朱國榮潛逃出境，涉犯《入出國及移民法》等罪嫌，2024年6月24日首度到台北地院開庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲「超跑達人」周哲男被控提供遊艇掩護朱國榮潛逃出境，涉犯《入出國及移民法》等罪嫌，今年6月24日首度到台北地院開庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

海巡人員根據內部「海岸巡防機關執行臺灣地區漁船及遊艇安全檢查作業規定」對船艇遭評鑑為「甲類對象」，只能柔性方式施行檢查。南部分署安檢人員在2023年9月7日夜間，根據上述規定檢查船艙及確認人員身分後，未發現可疑情事，登檢過程費時27分鐘，才依規定放行「TopSpeed」遊艇出港，海巡自認過程並無疏失。

海委會18日拜會司法院，雙方就監控作法、資料傳輸等議題交換意見，並就目前外逃通緝犯262人（經查其中經濟犯計227人、占86.6%），討論重大經濟犯輔以多元監控方式的可行性 。海巡署亦透過「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」等時機，研議提高檢舉獎金等措施，鼓勵民眾提供線索。另將協調主管機關研提刑法修正案，增列「棄保潛逃罪」，希望能防止潛逃事件再度發生，確保台灣海域及海岸安全。

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