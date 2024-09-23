南京湖中女屍案22年後同月同日發現關鍵證據　兇手被揪出仍在坐牢中

▲南京湖中女屍案22年後告破。（圖／翻攝新黃河客戶端，下同）

記者魏有德／綜合報導

南京中山陵景區附近的湖中2001年9月浮起一個布袋，布袋裡裝有一具身分不明、高度腐敗的女屍和不少磚石，引起輿論關注。直至2023年，南京警方在新科技的幫助下，正式確認死者身份，鎖定兇手，這才發現，這名兇手在2001年殺害女子逃逸後，又在2006年因財產繼承問題殺害繼母，如今仍在服刑中。

《新黃河客戶端》報導，當時，南京警方初步推斷，死者大約30歲，遇害已有一周左右。南京刑警隨即會同玄武分局成立專案組，全力開展偵查工作，同時發動全市警力廣泛走訪，以期盡快確認屍源。

由於女屍已腐爛不堪，法醫只能從屍體的胃內溶物中檢出安眠藥的成分，而死者是溺水身亡，也就是「生前入水，溺水而亡」。這名30歲左右的被害女子，昏睡中被裝進袋中，還刻意放入十多塊磚石，拋進湖中，兇手作案手法十分殘忍，但死者身份遲遲無法認定，導致偵查行動處處受阻。

經過22年，時間來到2023年9月22日，也就是死者被發現的同一天，在新科技的協助下，調查組在生物特徵比對上，比中了一名死者親屬，取得突破性進展。一名失蹤的許姓女子或為女屍的真實身份。

經過辦案員警抽絲剝繭，鎖定一名與許姓失蹤女子生前關係密切的鄧姓男子，而這名鄧姓男子在2006年10月因財產繼承問題將繼母殺害埋屍被逮，現正在坐牢中。

兩起命案作案手法類似，辦案人員將鄧姓男子押回重審。時隔多年，鄧姓男子起初也不願認罪，直至辦案員警突破其心防，他才一五一十地交代出犯案動機和手法。

鄧姓男子供認，由於雙方感情問題，他把事先準備好的安眠藥放進酒裡騙許姓女子喝下，趁其昏睡時，把她裝進蛇皮袋裡，並開車將其載往南京城牆附近一處，將其拋入湖中。案件經過22年終於告破，也讓兇手伏法，死者得以安息。