全盛期逾2000間！　Kmart美國最後1間大型實體店將熄燈

▲Kmart。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

美國標誌性百貨公司之一的Kmart即將在今年秋季關閉本土最後一家大型門市。該店位於紐約州布里奇漢普頓（Bridgehampton）高檔地區。零售巨頭Kmart過往在全美擁有超過2000家門市，但在沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）夾殺下，最後一家門市將於10月20日正式關閉。

綜合外電報導，擁有布里奇漢普頓購物中心的不動產投資信託公司「Kimco Realty Corp」也確認了該店的關閉消息。

這家Kmart曾吸引本地名人如瑪莎史都華（Martha Stewart）成為客戶，並且在1990年代末期與該零售商合作推出了「瑪莎史都華日常生活系列」家居用品；然而，分析人士指出，這家Kmart之所以能維持營運，部分原因是最近的沃爾瑪和Target商店，位於距離約20英里（約32公里）之外的長島河頭（Riverhead）。

儘管如此，隨著瑪莎史都華的合作終止，這家占地約9萬平方英尺的布里奇漢普頓Kmart近年來因貨架空蕩和來客數低落而聞名。

億萬富翁對沖基金經理蘭伯特（Eddie Lampert）曾因其投資眼光佳，而與股神巴菲特（Warren Buffett）相提並論。他在2003年購買了Kmart的債務，掌控了公司，並成功帶領其走出破產，策劃了與西爾斯（

Sears）的合併，但最終仍未能讓百貨恢復盈利，西爾斯於2018年申請破產。

其實布里奇漢普頓門市關閉後，Kmart位於佛羅里達州邁阿密還有一家較小的門市仍將繼續營運。與Kmart全盛時期的大型門市相比，邁阿密這家僅存的店規模相對較小，根據《邁阿密先驅報》（Miami Herald）的報導，其店面更接近於CVS或其他便利商店。

此外，Kmart在美國境外的部分門市仍會繼續營業，包括美屬維爾京群島和關島的幾家分店。

Kmart的歷史可以追溯到1899年原是一家小型的五分錢和十分錢商店，但公司在接下來10年內迅速擴展並以S.S.克雷斯基公司（S.S. Kresge Company）的名義經營，到1912年，該公司已經在美國擁有85家門市。