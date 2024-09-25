以色列轟炸釀569死！　黎巴嫩外長：只有美國能阻止戰爭

▲以色列軍機空襲黎巴嫩真主黨據點。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍機空襲黎巴嫩各地真主黨據點已造成569人死亡，其中包含50名兒童，還有1835人受傷。黎巴嫩外交部長表示，美國是唯一能夠真正在中東和黎巴嫩問題上發揮作用的國家，只有美國能協助結束戰事。

根據《路透社》報導，黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）表示，以色列自23日開始的連日空襲，已經造成569人死亡，其中包含50名兒童、94名婦女，還有1835人受傷。黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）表示，黎巴嫩總理希望能在未來2天內會見美國官員。

▲以色列軍機空襲黎巴嫩各地真主黨據點已造成569人死亡。（圖／路透）



正在紐約參加聯合國大會（General Assembly）的布哈比在「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）舉行的活動中指出，在以色列展開近來的空襲前，黎巴嫩已約有11萬人流離失所，「現在人數恐怕逼近50萬人。」

美國總統拜登（Joe Biden）在聯合國大會上呼籲各方保持冷靜，「全面戰爭不符合任何人的利益，即便現在局勢升級，仍有可能透過外交來解決。」布哈比批評拜登的發言不夠強硬、沒有希望，「美國是唯一能夠真正在中東和黎巴嫩問題上發揮作用的國家，美國是拯救我們的關鍵。」

真主黨稍早證實，飛彈部隊指揮官古貝西 （Ibrahim Qubaisi）在24日的空襲中喪生。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，以軍空襲黎巴嫩南部的真主黨目標，包含武器儲存設施和數十個瞄準以色列境內的發射器，這波攻勢也成功削弱了真主黨；他也指責聯合國逃避阻止真主黨襲擊以色列的責任。