花蓮星光音樂會玩創意！太空真人夾娃娃機助陣　體驗森林星光

▲花蓮天文旅遊系列活動年度最終場「森之音」，將於9月28日在大農大富平地森林盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「2024流星花蓮」天文旅遊系列活動年度最終場「花蓮星光音樂會—森之音」，將於9月28日在光復鄉大農大富平地森林園區盛大登場，除了邀請金曲歌后舞思愛Usay Kawlu等5組知名樂團及歌手帶來動人浪漫的旋律之外，現場更可體驗「真人夾娃娃機」夾取花蓮限定乖乖的樂趣；搭配專業講師導覽星空，現場還設有也有星光市集提供各式特色美食攤位。

觀光處長余明勲表示，花蓮縣政府近年來推動「流星花蓮」品牌，結合花蓮擁有的豐富自然和文化資源，此次透過「花蓮星光音樂會」展現大農大富平地森林及星空的療癒力量，活動包含星空主題音樂表演及綠色療癒手作體驗，並透過星光市集集結花蓮星空特色旅遊行程及星空主題商品，另外也與林業保育署合作，共同推動大農大富平地森林朝向暗空公園的目標邁進。

9月28日「花蓮星光音樂會—森之音」包含多項活動內容，星光市集、星空手作及「森手作」從17時展開，接著音樂表演於18時30分開始，由5組表演嘉賓接力開唱，有花蓮的女兒同時也是勇奪金曲最佳原住民語歌手獎的「舞思愛Usay Kawlu」、雙吉他創作樂團「湯姆與哈克」、排灣族的與夏威夷的跨文化美聲樂團「Nina&John那就醬樂團」、馬來西亞檳城的音樂才子「陳穎川」帶領的YC樂團以及花蓮最溫柔聲音的樂團「花囍樂團」，涵蓋美聲、抒情及弦樂等不同曲風，滿足不同音樂喜好，讓喜歡音樂的朋友能一飽耳福。

值得一提的是，活動引進大型的「太空真人夾娃娃機」供大朋友小朋友玩樂，模擬遨遊天際的樂趣，民眾透過手腳並用，抓取乖乖花蓮限定口味零食，抓多少帶多少，親身體驗大豐收的樂趣，也藉此推廣在地農特產品。

另外，「森手作」綠色療癒體驗活動，民眾可製作專屬於自己獨一無二的空氣鳳梨，在這片靜謐的森林中，一同探索這份獨特的綠色療癒，享受一段放鬆身心的時光。「森手作」共舉辦兩梯次，於17:00及18:00各舉辦一場，於9月23日上午10點於流星花蓮活動網站的「星光音樂會」頁面開放報名。



除了28日的花蓮星光音樂會，花蓮縣政府也徵選出多家業者辦理特色觀星遊程，如「花蓮夜光海洋-獨家夜航」為雄獅旅遊推出的獨特兩天一夜及三天兩夜星空旅遊行程；洄遊吧食魚體驗館於10月12日舉辦「洄遊七星潭—夜晚的七星晚宴」活動；多羅滿賞鯨於10月17日舉辦「最大滿月」夜光航班。

活動請見流星花蓮活動網站(https://www.meteor-hualien.tw/about-5)或「流星花蓮花蓮」臉書粉絲專頁。