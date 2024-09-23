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10月起進入森林火災好發期　高雄2區民眾9／27收火警測試簡訊

▲進入森林火災好發期，林保署9/27將發布細胞廣播測試警訊。（圖／林業保育署提供）

▲進入森林火災好發期，林保署9月27日將發布細胞廣播測試警訊。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部林業保育署指出，每年10月至隔年4月是中南部乾燥季節，也是森林火災好發期，據統計台灣每年平均發生53.4起森林火災，其中有97%是人為因素所引起，為提醒民眾小心用火，將於9月27日下午2時30分至3時30分針對高雄市田寮區、旗山區，演練發布「森林火災」細胞廣播測試警訊，提醒接獲手機警訊民眾勿驚慌。

林業保育署指出，防災簡訊預計在9月27日下午2時30分至3時30分，針對高雄市田寮區、旗山區演練發布「森林火災」細胞廣播測試警訊，發送時間持續5分鐘，測試警報內文「【演練】 【森林火災警戒】演練警訊發送測試，收到請勿驚慌【Forest Fire Alert Drill】Please don’t panic. 林業保育署(FANCA) 0800-000930」。

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林保署說明，每年9、10月份東北季風開始時，為台灣西部地區的乾燥季節，農民多會利用此時焚燒一些農業剩餘（廢棄）資材，旗山、田寮地區多竹林，為森林火災的高風險地區，因此以該地區為演練發布示範地區，並視天候情況適時發布簡訊區域。

林業保育署指出，從2019年至2023統計，台灣每年平均發生53.4起森林火災，平均被害面積56.7公頃，其中有高達97%是人為因素所引起，為強化風險潛勢評估及喚起民眾防災意識，建立林火風險評估系統。此外，若特定地區連日乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，將適時啟動災防告警細胞簡訊機制，主動提醒民眾應謹慎用火、避免任何引火行為，包括「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等，避免森林火災發生。

林業保育署提醒，乾燥季節、森林火災好發期即將到來，國人務必謹慎注意用火安全。依據《森林法》規定，在森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

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