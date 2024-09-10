吸引年輕顧客起手式　中華郵政「祭百萬獎金」辦競賽募AI創意　

▲中華郵政舉辦「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽」，董事長王國材出席該活動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

因應生成式AI潮流，中華郵政舉辦「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽」，9月11日到10月9日祭出百萬獎金，募集「30秒短影音」及「3-5分鐘影音」，邀國內大專院校組隊參賽，運用AI工具發揮創意，傳達行動郵局APP多元創新形象。中華郵政董事長王國材表示，盼透過推廣活動吸引年輕人成為郵局顧客。

為鼓勵大專院校學生踴躍參賽，中華郵政公司祭出獎金，包含「3-5分鐘影音」組別第1名20萬元、第2名15萬元、第3名10萬元，以及「30秒短影音」組別最高獎金7萬元。此外，還有最佳AI行銷科技應用獎、最佳人氣獎等多個獎項，可至「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽」網站查詢。

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中華郵政董事長王國材表示，行動郵局APP和AI行銷科技競賽是中華郵政數位轉型一部分，中華郵政已經有128年，有郵、儲、壽三業，中華郵政公司設有數位發展委員會擘劃數位化藍圖，過去有初步成果，包括行動郵局APP也是數位發展推動的一部分，目前郵務、壽險、儲匯也導入AI。

▲中華郵政董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材表示，行動郵局APP已有680萬戶使用，除了儲匯金融做得較好之外，郵務和壽險方面包括行動投保、行動審查將是下階段工作；行動郵局APP雖有680萬下載量，中華郵政過去顧客年紀偏大，行動郵局APP可吸引年輕人，推出「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽活動」，期待全國大專院校組隊參加集思廣益，利用AI行銷，帶來全新風貌，也是吸引年輕人加入中華郵政顧客一環，也希望透過年輕人得到不錯的回饋，導入AI技術，特別是生成式AI。

針對中華郵政數位轉型，王國材說，過去有很好的基礎，但缺乏完整藍圖，中華郵政月底將提出時程表，目前推單一入口，未來希望可以串起來，壽險儲匯用戶透過郵務寄送包裹，可用帳戶金額扣款，規劃出藍圖，吸引年輕人要靠這一步。