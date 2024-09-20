小學三年級就能創立一間公司？富比逗教育攜手MiniBoss商業學院帶領孩子做到了

▲英國全球領先兒童商業教育品牌MiniBoss商業學院，現由富比逗教育股份有限公司正式引進台灣，教導年輕一代如何創業。

圖、文／樺龍建設提供

隨著全球市場的迅速變化和創業風潮的崛起，年輕一代的創業教育成為了現今社會中不可或缺的一部分。而今，這個過程變得比以往任何時候都更早開始。

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MiniBoss商業學院，作為來自英國的全球領先兒童商業教育品牌，現由富比逗教育股份有限公司正式引進台灣，為6歲以上的孩子們，提供了一條通往創業成功的道路！

MiniBoss商業學院相信，每個孩子都擁有無限的潛力。透過專業設計的財商領袖課程，如《經濟學與創業基礎》、《創意思考與產品開發》、《市場調查與研究》等，孩子們不僅學習到經濟學和企業運營的基礎知識，還能透過課程中的引導，將自己的創意付諸實踐。

在MiniBoss，孩子們將接受全面的實踐訓練，從團隊合作、時間管理到領導力培養。孩子們還有機會參加大師班、企業參訪以及國際論壇，與來自世界各地的學生交流學習，擴展國際視野。更重要的是，MiniBoss深知真正的成功來自於賦能與指導，因此，不僅提供雙語教學環境，還透過《青創加速器》一對一的個別指導，幫助孩子落實他們的創意和方案。這些培養不僅讓孩子們有機會展示他們的創業想法，並在創業論壇上尋求來自投資人的資金支持，最終幫助他們開啟通往未來的大門，在全球舞台上脫穎而出。

那小學生如何成為小小企業家呢？

MiniBoss提供的教育不僅僅是理論學習，更是以實踐為導向。透過模擬企業經營環境和實際創業的挑戰，孩子們從小就開始學習如何制定計劃，從解決問題出發，思考目前社會中面臨的問題並作出相對應的計畫與決策。這些經歷讓孩子們有能力創立和經營自己的小企業，實現他們的創業夢想。

透過MiniBoss的財商領袖課程，孩子們不僅能學會如何創立一間公司，更理解如何成為一位領導者。這樣的教育模式，不僅為孩子們的成長奠定了紮實的基礎，更從中擴大眼界與格局，也為孩子的未來開啟更多可能性！

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