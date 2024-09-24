東海女大生遭公車撞死　台中市今起連續3天「行人正義大執法」

▲台中市警方連續3天大執法，將「汽機車不暫停讓行人」列為執法重點。（資料照／記者游瓊華攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台中東海大學2名女學生22日晚間遭公車撞上，釀成1死1傷慘劇。台中市長盧秀燕震怒重罰巨業客運120萬、要求召回1300名駕駛員重新教育。台中市警局交通大隊24日起也展開連續3天大執法，將「汽機車不暫停讓行人」列為執法重點。

台中市警局交通大隊23日派員前往巨業民營公車營業處，召集駕駛人員辦理交通安全教育講習，提醒「人本交通、停讓文化」，呼籲大型車駕駛朋友一定要遵守「車輛慢看停」。為此，交通大隊大隊長鄭鴻文24日也到台灣大道、綠川西路進行安全宣導。

事實上，市警局從9月1日起就已執行「行人正義大執法」專案勤務，將「汽機車不暫停讓行人」列為執法重點。有鑑於車禍案件，中市警方即日起將連續3天展開大執法，盼藉加強執法，深化駕駛人養成行經路口停讓行人的好習慣。

根據統計，中市今年1-8月發生行人涉入交通事故致傷亡計1735人，其中死亡14人，受傷1721人；大客車發生交通事故計638件，致人受傷有189件，其中公車交通事故計497件，致人受傷計168件，占大客車總交通事故之77.9%。