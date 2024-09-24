　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

東海女大生遭公車撞死　台中市今起連續3天「行人正義大執法」

▲不讓台中成「行人地獄」，市警局路口交通大執法。（圖／記者游瓊華攝） 

▲台中市警方連續3天大執法，將「汽機車不暫停讓行人」列為執法重點。（資料照／記者游瓊華攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台中東海大學2名女學生22日晚間遭公車撞上，釀成1死1傷慘劇。台中市長盧秀燕震怒重罰巨業客運120萬、要求召回1300名駕駛員重新教育。台中市警局交通大隊24日起也展開連續3天大執法，將「汽機車不暫停讓行人」列為執法重點。

台中市警局交通大隊23日派員前往巨業民營公車營業處，召集駕駛人員辦理交通安全教育講習，提醒「人本交通、停讓文化」，呼籲大型車駕駛朋友一定要遵守「車輛慢看停」。為此，交通大隊大隊長鄭鴻文24日也到台灣大道、綠川西路進行安全宣導。

▲不讓台中成「行人地獄」，市警局路口交通大執法。（圖／記者游瓊華攝）

事實上，市警局從9月1日起就已執行「行人正義大執法」專案勤務，將「汽機車不暫停讓行人」列為執法重點。有鑑於車禍案件，中市警方即日起將連續3天展開大執法，盼藉加強執法，深化駕駛人養成行經路口停讓行人的好習慣。

根據統計，中市今年1-8月發生行人涉入交通事故致傷亡計1735人，其中死亡14人，受傷1721人；大客車發生交通事故計638件，致人受傷有189件，其中公車交通事故計497件，致人受傷計168件，占大客車總交通事故之77.9%。

ET快訊
快訊／吳明達遭槍擊！檢帶回「幕後藏鏡人」5至6萬交保
日本射擊遊戲台人花5000元！A賞後竟有「透明平台」
LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」
快訊／真主黨飛彈指揮官遭以色列空襲身亡
快訊／鋒面通過台灣「大雷雨突夜襲」　5縣市劇烈降雨
東海女大生遭公車撞死　台中市今起連續3天「行人正義大執法」
快訊／宥勝二審後首發聲！「我真的錯了」
卓榮泰要查官邸電費！黃國昌爆：賴清德曾花700萬整修　打水漂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東海女大生遭公車撞死　台中市今起連續3天「行人正義大執法」

新北招商大會暨國際商洽會　侯友宜：持續創造城市經濟力

新北失智守護站達3000處　侯友宜：持續打造友善城市

國際營養午餐論壇開放線上報名　新北邀19國共探有機供餐

國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」　學生炸鍋！校方回應了

嘉義市警網站無障礙認證　聽視障使用網路更友善

屏東8歲童手指卡洞洞椅　潮州警消迅速破壞助脫困

第十屆全球健康城市聯盟大會韓國登場　台東不缺席

台南防災士大集結！　超過200人齊聚成功大學共推全民防災！

新北出現本土性登革熱群聚　屏東衛生局籲民眾提高警覺

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

改造素人！女變氣質姐姐　男打扮後成腹肌小鮮肉♥

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

東海女大生遭公車撞死　台中市今起連續3天「行人正義大執法」

新北招商大會暨國際商洽會　侯友宜：持續創造城市經濟力

新北失智守護站達3000處　侯友宜：持續打造友善城市

國際營養午餐論壇開放線上報名　新北邀19國共探有機供餐

國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」　學生炸鍋！校方回應了

嘉義市警網站無障礙認證　聽視障使用網路更友善

屏東8歲童手指卡洞洞椅　潮州警消迅速破壞助脫困

第十屆全球健康城市聯盟大會韓國登場　台東不缺席

台南防災士大集結！　超過200人齊聚成功大學共推全民防災！

新北出現本土性登革熱群聚　屏東衛生局籲民眾提高警覺

「棒棒堂」合體慘輸比賽　賴晏駒看衰　孫生認能取代威廉

科技廠資安新兵到　緯創小金雞全景10月下旬上櫃

王念好首度MVP秀舞技跳到投降　笑言之前偷練被發現

翠玉白菜直立展出！並列世界珠寶　故宮「大美不言」重頭戲搶先看

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」！不爽被造謠：隱忍不代表能肆意妄為

快訊／指使槍手伏擊吳明達！檢帶回「幕後藏鏡人」　5至6萬交保

為長輩洗腳不是孝道表演　人倫日常無須特別報導！

王念好3打點悍將年輕選手爆發　陳金鋒：累積比賽經驗

「名媛版大S」遭控賣精品假貨！　黃廉盈發聲駁：跟我沒關係

柯震東最貴錶收藏保密　自認「我有好好賺錢」

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

地方熱門新聞

國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」

埔里美人腿公主冠軍獎30萬　102佳麗搶進9／29決賽

東海女大生被公車撞死　台中市今起連續3天大執法

即／苗栗民宅連日豪雨　無預警坍塌傳受困

稀有植物垂枝羊角扭、毛瓣石楠現身九九峰自然保留區

花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天破160萬

石棉瓦致癌物要花50年清運完畢台南藍軍要求訂定拆除補助標準

桃園幼兒園拒與加油站為鄰　市府：依法審核

台南吉祥物「巷仔Niau」前進日本新宿街頭！

西門淺草入口意象設計新魅力台灣設計展成果又一案

Grimp Taiwan2024年繩索救援國際邀請賽台南頑繩榮獲第2名

屏東驚見207公分鱷魚！　纏鬥3小時「以雞誘捕」

嘉義縣鼓勵民眾定期癌症篩檢　有機會抽Gogoro

迎戰週年慶　「大江」瞄準Z世代消費

更多熱門

相關新聞

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

台中巨業客運撞死東海女大生，其中1名林姓女大生傷重不治，家屬接獲噩耗，情緒數度潰堤。3年前，清水嘉陽高一女學生張辰羽在校門口遭巨業客運高速輾過，當場死亡。面對類似場景再度發生，張家人感到不捨與憤怒，質疑3年過去，台中市政府與客運業者絲毫無改善，更首度公開4大頁致市長盧秀燕的親筆信，張母心碎寫出喪女之痛，更砲轟台中市政府督導不周，放任巨業公車職業道德喪失，導致女兒命喪公車車輪下，但家屬卻無人能申訴、訴苦。

東海女大生相驗　頸到胸腹大面積鈍挫傷

東海女大生相驗　頸到胸腹大面積鈍挫傷

東海女大生遭輾斃！母氣憤：我要告他殺人

東海女大生遭輾斃！母氣憤：我要告他殺人

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

東海女大生遭公車撞死！家屬發聲明

東海女大生遭公車撞死！家屬發聲明

關鍵字：

東海大學公車行人正義大執法

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

富豪正妹妻開價700萬「做愛到讓我懷孕為止」　他報名慘了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

即／超思案涉圖利詐欺　3官員遭搜索約談

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面