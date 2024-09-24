東海女大生遭輾斃！母氣憤質疑「當下是活著的」：我要告他殺人

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中市中區22日發生巨業客運撞死東海女大生事件！事發當時林姓女大生與同校學姐正在過馬路，卻遭左轉彎的客運撞上，造成1死1傷。林女遺體於24日解剖，林母氣憤表示，「要告他殺人」。

▲東海林姓女大生遭輾斃，林母傷心表示，要告司機殺人。（圖／記者許權毅攝，下同）

巨業客運65歲施姓司機22日晚間9時許，駕駛305號公車沿中區綠川東街行駛，行經中山路口時（知名景點宮原眼科前方路段）準備左轉往台中車站方向，不料意外撞上正在通過斑馬線的東海大學法律系21歲王姓、會計系20歲林姓女大生，將林女壓在前輪下。林女雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

施男稱，事發當時沒看到人，2個人又穿黑衣，天色很暗沒看到，是視線死角，不知道她們有沒有走在斑馬線，因為根本看不到，轉過來時看到2個黑影就撞到了，當時車上還有乘客，沒人發現有異常，事發的路口沒有路燈，暗暗的看不清楚。

林姓女大生的遺體於23日在東海殯儀館相驗完畢，檢方24日下午1時30分於台中崇德殯儀館進行解剖。林母質疑事發經過，懷疑施男操作不當、有疏失，既氣憤又傷心地稱「因為學姐說，當下是活著的，因為她在呻吟」，但司機疑似打電話又將車輛挪動，才造成女兒死亡，「我要告他殺人」。