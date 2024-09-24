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比腕力「喀擦一聲」完了！　他痛到傻眼：像樹枝被折斷

▲▼比腕力「喀擦一聲」完了！　他痛到傻眼：像樹枝被折斷。（圖／翻攝X）

▲德哈曼比腕力時，不小心骨折。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

來自馬來西亞的德哈曼（Amighul Deghaman）跟別人「比腕力」時，突然聽見「喀擦」的奇怪聲響，他還來不及反應，立刻感覺到劇烈痛楚，竟然是把自己的骨頭給折斷了。

影片中，德哈曼使出吃奶的力氣，甚至用力到表情扭曲猙獰。比賽最激烈時，他卻突然鬆手，露出茫然又痛苦的表情，把失去力氣的右前臂放到石桌上。原本興奮的裁判、對手及圍觀群眾，紛紛湊上前關心。

接下來，德哈曼包紮坐在輪椅上，在朋友的陪伴下看診。根據X光照片，他果然不慎骨折了。

▼影片約23秒處，德哈曼不慎受傷了。

德哈曼事後在社群媒體X發布影片，他回憶「那聽起來就像是樹枝折斷的聲音」，並且詢問有什麼方法，可以避免在比腕力時受傷。

網友們紛紛留言，「眼睛始終都要看著你的手」、「要有裁判，也要具備相關知識。如果沒有相關知識，肯定會骨折，不論你的體型大小。」也有人開玩笑說，「多喝牛奶」、「看看他的手臂，再看看自己的手臂。開心就好，不要太認真，輸贏本來就是比賽的一部分。」

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