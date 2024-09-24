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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防部長官邸爆電費破百萬　顧立雄：沒住過！且是憲兵營區一部分

▲▼顧立雄 聯訪 立法院院會總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨立委黃國昌爆料，6月11日至8月11日，2個月內行政院長官邸的總用電數是1萬9360度，電費15萬2976元；此外，國防部長顧立雄也被指稱，官邸電費破百萬，是眾多內閣首長之最。對此，顧立雄24日表示，他從到任以來，沒住在官邸，都是住在自己家，而且官邸是一個憲兵砲兵營的一部分。

黃國昌在23日晚間直播中表示，卓榮泰上任2個月以來，行政院長官邸的總用電度數竟然高達1萬9360度，電費約15萬元。他問卓榮泰，「是在裡面挖礦挖比特幣嗎？」

對此，卓榮泰24日上午接受訪問時表示，其實520後沒有使用官邸，6月下旬整修後才有在官邸開會，至於他個人，在6月底、7月初，個人一週只有兩天會因應隔天上午時間，會在官邸使用，而家人也沒有在官邸來做任何使用。他表示，這樣用電度數增加有異常，跟去年比較，4月到6月增加3700度，6月到8月增加3900度，他會請電力公司檢查看看電器有任何問題，他也會跟國人一樣，進一步檢討官邸安全同仁要節約用電必須做到。

此外，國防部長官邸也被爆電費破百萬，是內閣閣員中之最。對此，顧立雄下午受訪時表示，他本身從到任以來，就沒有住在官邸，都是住在自己的家裡。

顧立雄也表示，就他的了解，官邸附近有一個憲兵的砲兵營，所以不應該只是集中在官邸，整個炮兵營的部隊在那裡，大家有些誤解。他說，那是一個營區，官邸只是營區一部分，而他有機會時，會再去官邸看一看。

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