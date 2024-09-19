　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不穩因素

▲▼ 歷時7小時！國造潛艦海鯤號浮起來了　船體全貌首度曝光。（圖／台船提供）

▲國造潛艦海鯤號。（資料照／台船提供）

記者陶本和／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，針對國造潛艦「海鯤號」量產推動進度，已核定計畫，期程為114到127年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘。對此，國防部長顧立雄表示，首艘原型艦將於明年3月進行海上測試，預計明年9月底可完成，依合約管制11月交艦；至於為何2840億預算要一次拚過關，與台船開標、決標不穩定因素有關。

對於「海鯤號」的相關進度，顧立雄表示，「海鯤號」現在正在進行泊港測試，海上測試的階段一定要等泊港測試完成後來進行。他說，海軍給他的訊息是，明年3月就可以來進行海上測試。

顧立雄指出，規劃114年9月底可以完成海上測試，依照合約管制，114年11月交艦；至於後續艦的建造，提出114年到127年，總預算2840億元，除了直接建造款之外，還包括港前設施、訓練設施、官兵宿舍、專案辦公室，最主要還有武器，包括反艦飛彈、重型魚雷等，這些都列入估算。

顧立雄表示，後續艦會採「2-3-2」的方式來建造，在原型艦完成之後，前兩艘會依照原型艦來建，至於後續三艘會進行精進設計，依照當時的狀況來做後續的精進調整。

由於立院即將於明日開議，這會期是預算會期，顧立雄指出，希望可以得到立法院的支持，展現出台灣防衛能力提升的決心。他說，未來8艘潛艦，具備隱匿性、奇襲性的特殊能力，8艘足以產生嚇阻效果，所以當初才會提出8艘的計畫。

至於外界所質疑，為何原型艦連海上測試都還沒有進行，就要通過預算一事，顧立雄表示，這與前期作業、台船開標、決標的動作有關，台船可以跟承包商進行後續簽約、規劃，或是將人才保留，加上包商在取得許可上會有不確定性，預算今年如果通過，這些不穩定因素可以去除掉，造艦才會順利進行。

另外，前參謀總長李喜明曾對於國造潛艦提出質疑，他認為建造的是「柴油潛艦」，並非核動力潛艦，這導致潛艦必須常常浮上水面加油，在中共無人機眾多的情況下，會降低潛艦的隱匿性跟威嚇能力。

對此，海軍高層表示，其實相關武裝跟性能，跟現在美國在第一島鏈系統都是同等級，性能上沒有問題；再者，防衛作戰是整體的，攸關兵力的組合，要拒止可以透過遠程、重層阻絕，可以運用很多濱海作戰飛彈，還有無人機系統，這些未來都會跟潛艦兵力搭配，不論是防衛交通線、必要拒止兩棲進犯，這些都是很有幫助的，至於李喜明的建議，軍方表示尊重跟保留。

顧立雄則表示，台灣是「守勢作戰」，同樣使用柴電潛艦的不是只有台灣，德國、瑞典、日本、韓國都不是核動力潛艦為主。他認為，8艘潛艦的隱匿性是會有戰略嚇阻效果的。

ET快訊
飛官今年大批離退潮？　空軍曝現況
黎巴嫩對講機爆炸「威力比BB Call猛」　多地濃煙狂竄畫面
小甜甜認「演藝工作全沒了」！　被控交往車手首回應
床邊女乾屍！　日曆停在2023年11月
快訊／黎巴嫩呼叫器爆炸！　金阿波羅董事長赴國安站調查
快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶
海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不
快訊／15號颱「蘇力」生成　最新路徑曝
石班瑜離世　49字道別「去另一個世界開錄音棚」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調通殺高雄綠5將！柯志恩細點評實力高低　指潘孟安才是強敵

2026拚高雄市長「蹽落去」！　柯志恩自爆去年已在鼓山買房

美援過期彈藥、發霉防彈衣　軍方：還有重要項目不便細說

藍白退席杯葛「2758號決議不涉台」　時力：親中標籤真的不是別人硬貼

飛官今年有大批離退潮？　空軍澄清：260多位換約、20位不續約

「台灣DIU已跟美國對口」　顧立雄：聚焦無人機、反制無人機、AI

卓榮泰喊話編73億建「打詐生態系」　賴士葆轟：政府才是詐騙集團

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

顧立雄「共軍不斷驗證攻台、抗擊外軍」　反應時間可能不如過去久

海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不穩因素

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

萌妹甜笑稱生肖「屬爸爸」　他被撩得嫑嫑：親一個♥

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

台東12人吃「蝸牛小米粽」中毒3死！死者到院症狀曝：口鼻全是分泌物

民調通殺高雄綠5將！柯志恩細點評實力高低　指潘孟安才是強敵

2026拚高雄市長「蹽落去」！　柯志恩自爆去年已在鼓山買房

美援過期彈藥、發霉防彈衣　軍方：還有重要項目不便細說

藍白退席杯葛「2758號決議不涉台」　時力：親中標籤真的不是別人硬貼

飛官今年有大批離退潮？　空軍澄清：260多位換約、20位不續約

「台灣DIU已跟美國對口」　顧立雄：聚焦無人機、反制無人機、AI

卓榮泰喊話編73億建「打詐生態系」　賴士葆轟：政府才是詐騙集團

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

顧立雄「共軍不斷驗證攻台、抗擊外軍」　反應時間可能不如過去久

海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不穩因素

正職薪水比實習生低！　她一問完炸掉：差3000元

全紅嬋生氣了！抱娃躲雨遇狂粉窮追不捨　罕見罵人：別動

民調通殺高雄綠5將！柯志恩細點評實力高低　指潘孟安才是強敵

太平洋盃運動舞蹈錦標賽花蓮登場！180隊競技列國手選拔積分

海灘被外地業者插滿陽傘！大武崙沙灘「墾丁化」　當地人超怒

不學乖！違規被拔車牌竟再購買假車牌上路　南警舉發拖吊法辦！

全家新推卡布奇諾、義式濃縮霜淇淋！聯名陳耀訓推炸彈奶酥麵包

運將找完錢後醉客才討明細...賴車上不走　驚動警察到場

陸北斗衛星網再加入兩顆衛星　30年間完成自主導航系統擺脫依賴

日本新幹線行駛到一半「列車脫鉤分離」！　320乘客目睹離譜過程

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

政治熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐定型

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

金阿波羅呼叫器「不到中國設廠」原因曝　美方軍情合作

陸取消34項台灣農產品免稅　農業部：損失有限

陸斷台灣農產品免稅　陸委會：不能依賴中共

國安人士：黎巴嫩呼叫器爆炸扯台灣，疑北京認知操作

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

陸委會證實台塑高階人員在陸被邊控

海基會秋節台商座談　同時邀請大陸、亞洲台商

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

死刑釋憲週五宣判！　洪孟楷喊話大法官：別當撕裂台灣的千古罪人

藍不甩國際挺台決議「會造成緊張關係」　黃捷：選你們當立委要幹嘛？

許姓兄弟蒐集國軍機密「8阿兵哥涉案」　國防部：已偵破共諜

更多熱門

相關新聞

國軍採購3422架「微型無人機」　「攻擊無人機飛彈系統」買976架

國軍採購3422架「微型無人機」　「攻擊無人機飛彈系統」買976架

國防部長顧立雄近日在一場內部茶敘中表示，國軍在新式武器裝備籌建方面，範圍很廣，其中在「無人機」方面，「軍用商規無人機」，計畫自113至117年，循國內採購「微型無人機」等6型計3,422架；另自113年至115年，也將另外籌購「攻擊無人機飛彈系統」2型計976架，提升部隊的精準打擊及反裝甲能力。

政府明年編73億預算　卓榮泰：打造完整打詐生態系

政府明年編73億預算　卓榮泰：打造完整打詐生態系

潛艦國造人民意見分歧　王定宇：國安不能靠民調

潛艦國造人民意見分歧　王定宇：國安不能靠民調

台灣民意基金會民調／14年2840億打造7潛艦　46.8%支持、41.2%不支持

台灣民意基金會民調／14年2840億打造7潛艦　46.8%支持、41.2%不支持

賴政府編14.9億宣傳費　趙少康轟討好綠媒：不會做事只能花錢洗腦

賴政府編14.9億宣傳費　趙少康轟討好綠媒：不會做事只能花錢洗腦

關鍵字：

潛艦國造海鯤號顧立雄預算

讀者迴響

熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　網兩派看法

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

超兇女「大巨蛋脫衣」露粉紅胸罩　律師揭內幕

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮廟做法事鎮壓

即／闖平交道遭區間車撞飛　男頭變形腦漿溢出亡

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」她曬百萬鑽戒

桌上月餅突「呼叫器式爆炸」！　一家三口嚇壞

嫁94歲病翁！54歲女律師1年後當「收屍隊」奪產

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面