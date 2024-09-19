海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不穩因素

▲國造潛艦海鯤號。（資料照／台船提供）



記者陶本和／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，針對國造潛艦「海鯤號」量產推動進度，已核定計畫，期程為114到127年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘。對此，國防部長顧立雄表示，首艘原型艦將於明年3月進行海上測試，預計明年9月底可完成，依合約管制11月交艦；至於為何2840億預算要一次拚過關，與台船開標、決標不穩定因素有關。

對於「海鯤號」的相關進度，顧立雄表示，「海鯤號」現在正在進行泊港測試，海上測試的階段一定要等泊港測試完成後來進行。他說，海軍給他的訊息是，明年3月就可以來進行海上測試。

顧立雄指出，規劃114年9月底可以完成海上測試，依照合約管制，114年11月交艦；至於後續艦的建造，提出114年到127年，總預算2840億元，除了直接建造款之外，還包括港前設施、訓練設施、官兵宿舍、專案辦公室，最主要還有武器，包括反艦飛彈、重型魚雷等，這些都列入估算。

顧立雄表示，後續艦會採「2-3-2」的方式來建造，在原型艦完成之後，前兩艘會依照原型艦來建，至於後續三艘會進行精進設計，依照當時的狀況來做後續的精進調整。

由於立院即將於明日開議，這會期是預算會期，顧立雄指出，希望可以得到立法院的支持，展現出台灣防衛能力提升的決心。他說，未來8艘潛艦，具備隱匿性、奇襲性的特殊能力，8艘足以產生嚇阻效果，所以當初才會提出8艘的計畫。

至於外界所質疑，為何原型艦連海上測試都還沒有進行，就要通過預算一事，顧立雄表示，這與前期作業、台船開標、決標的動作有關，台船可以跟承包商進行後續簽約、規劃，或是將人才保留，加上包商在取得許可上會有不確定性，預算今年如果通過，這些不穩定因素可以去除掉，造艦才會順利進行。

另外，前參謀總長李喜明曾對於國造潛艦提出質疑，他認為建造的是「柴油潛艦」，並非核動力潛艦，這導致潛艦必須常常浮上水面加油，在中共無人機眾多的情況下，會降低潛艦的隱匿性跟威嚇能力。

對此，海軍高層表示，其實相關武裝跟性能，跟現在美國在第一島鏈系統都是同等級，性能上沒有問題；再者，防衛作戰是整體的，攸關兵力的組合，要拒止可以透過遠程、重層阻絕，可以運用很多濱海作戰飛彈，還有無人機系統，這些未來都會跟潛艦兵力搭配，不論是防衛交通線、必要拒止兩棲進犯，這些都是很有幫助的，至於李喜明的建議，軍方表示尊重跟保留。

顧立雄則表示，台灣是「守勢作戰」，同樣使用柴電潛艦的不是只有台灣，德國、瑞典、日本、韓國都不是核動力潛艦為主。他認為，8艘潛艦的隱匿性是會有戰略嚇阻效果的。