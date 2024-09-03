憲兵2軍官遇大陸「聲音好聽」女暈船　洩漏網路戰防禦手冊被起訴

▲憲兵2軍官涉嫌洩密遭橋頭地檢署起訴。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

憲兵某單位的韓姓上尉因有借貸需求，在網路上結識暱稱「聲音好聽」的大陸人士，韓姓上尉找了同單位的林姓連長「幫忙」，從林的電腦中，下載了資通電軍網路戰主動防禦手冊等7份秘密文書，韓到手後隨即傳給「聲音好聽」，也透過虛擬貨幣得到23萬餘元的報酬，橋頭地檢署接獲檢舉，日前將韓、林兩人約談到案，並將韓聲請羈押獲准，檢察官後續偵辦後，今（3）日偵結依貪污等罪將兩人起訴。

檢方指出，韓姓中尉是在去年借調至某替代役訓練中心擔任副中隊長，但他從前年12月起，因有借貸需求而在網路上結識暱稱「聲音好聽」等的大陸人士，對方希望韓姓中尉利用職務之便，收集軍方內部秘密文書，以夾帶等方式陸續攜出營區，及翻拍職務上的秘密文書。

韓姓中尉找上同單位的林姓連長「幫忙」，今年2月11日，林姓連長將自己的公務帳號密碼交給韓姓中尉，讓韓順利從公務電腦裡下載了資通電軍網路戰主動防禦手冊等7份公務秘密文書，並用手機拍攝成照片後，用通訊軟體telegram 傳送予綽號「聲音好聽」等大陸人士，而「聲音好聽」也隨即支付929顆泰達幣，價值約23萬餘元。

橋頭地檢署接獲檢舉後，隨即由檢察官周韋志指揮法務部調查局高雄市調查處偵辦，經執行搜索，拘提韓姓中尉到案，訊問後向法院聲請羈押禁見獲准，儘管兩人否認涉案，但檢察官根據相關事證，偵結依貪污、洩密等罪提起公訴，並向法院求處重刑。