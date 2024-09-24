反制「學校改名之亂」　教育部出招：申請 Google 「地標擁有者」

▲宜蘭文化國中及南安國中等學校在Google地圖校名被惡作劇改名。（合成圖／擷取自《Google》）

記者許敏溶／台北報導

近期Google Maps上掀起一波竄改校名風潮，引發教師工會不滿。教育部（24日）證實，近日已經向Google提出申請「地標名稱擁有權」，目前Google在審核作業中，藉此保護教育部的名稱不會被有心人士惡意竄改。

從9月15日開始，Google Maps上掀起一波竄改校名風潮。不少學校在Google地名被變更，有的學校被改成「監獄國民小學」，或取名諧音改為「蟲蝕高工」、負面的「低能高中」等校名。此事引發4縣市教師工會不滿，批評此事凸顯數位教育政策不彰及專業人力不足問題，呼籲政府實質增加學校專業的資訊人力。

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為了避免教育部名稱被改，教育部主秘林伯樵證實，教育部近日已經向Google提出申請「地標名稱擁有權」，保護教育部的名稱不會被有心人士惡意竄改，目前Google在審核作業中。

教育部表示，已經聯繫主管機關數發部及Google公司，促請提出解決方案，避免各校耗時重複修正名稱，並通知各級學校暫行處理方式。另Google官方昨（ 23日）也發出公告，已經採取相關措施，防止進一步濫用，並正在移除違反《Google 地圖使用者原創內容政策》的編輯內容，同時也公開若再發現此事，可到官方提供的網址進行反映。