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全台學校陷Google改名之亂　教師工會批：凸顯資訊人力不足

▲▼▲宜蘭文化國中及南安國中及等7校Google地圖校名被惡作劇改名。（合成圖／擷取自《Google》）

▲宜蘭文化國中及南安國中等學校在Google地圖校名被惡作劇改名。（合成圖／擷取自《Google》）

記者許敏溶／台北報導

過去一周Google Maps上某些學校顯示名稱，遭有心人士惡作劇竄改。4縣市教師工會今（21日）發表聯合聲明，指「改校名」風暴凸顯數位教育政策不彰及專業人力不足問題，「全國從上到下應對能力不及」，呼籲教育主管機關應將教育經費拿來落實學校最基本的資訊安全設備，並實質增加學校專業的資訊人力。

從9月15日開始，Google Maps上掀起一波竄改校名風潮。不少學校在Google地名被變更，有的國中小被改成「高級監獄」、「監獄國民小學」，或者仿造漫畫改為「北門咒術高專學校」，還有取名諧音改為「蟲蝕高工」，甚至是負面的「低能高中」等校名。

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桃園市各級學校產業工會、台中市教師職業工會、嘉義縣教師職業工會、屏東縣教育產業工會今天發表聯合聲明指出，此事源自於有心人士利用Google地圖開放不特定人士可自由編輯的漏洞，而學校只要事先向Google申請商家認證，通過後就可擁有名稱管理權，可以避免被任意竄改。

4縣市教師工會指出，但是大多數學校並不知悉如何操作認證流程，加上教育主管機關也沒有提醒學校相關概念，終於釀成這次風暴。

4縣市教師工會認為，在後疫情時代，教育部在數位學習上砸下大量資金，力推教師應100%通過A1、A2數位學習工作坊，並進一步要求學校每年應有10%不重複教師參加進階A3課程，弄得學校上下雞飛狗跳，「但是教育部大張旗鼓，卻不敵民間人士敲敲鍵盤，從上的教育主管機關、下到學校，都無法在短時間內找出解決辦法，暴露從上到下資訊應對能力不足的窘況，無疑痛打數位政策好大一巴掌。」

對此，4縣市教師工會呼籲教育主管機關，與其花大錢將學校作為政策的提款機，不如將教育經費拿來落實學校最基本的資訊安全設備、實質增加學校專業的資訊人力，協助學校應對未來多變的資訊環境，避免「改校名事件」的烏龍事件一再發生，而對學校而言，如何落實資訊安全、維護校務正常運作，才能重中之重。

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