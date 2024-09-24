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鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

▲▼梅雨鋒面滯留台灣，為全台各地帶來致災性豪大雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲受到鋒面及低壓帶影響，未來一周降雨明顯。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，中央氣象署指出，受到北方鋒面及低壓帶影響，未來一周降雨明顯，今晚到明日鋒面通過，中部以北、東半部有短暫陣雨，周四至周六環境偏東北風，北部及東半部整天不定時降雨，下周一各地都有降雨機率；因降雨及東北風關係，各地高溫都下降，低溫落在23度。

氣象署預報員林定宜說，日本南方海面、浙江海面2個低氣壓，都會影響台灣天氣，目前有一波鋒面在今晚到明天通過台灣，期間天氣轉為不穩定，中部以北、東半部及馬祖有短暫陣雨或雷雨，其中東半部有局部大雨，南部多雲到晴，留意午後有短暫雷陣雨。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周四到周六受到東北風影響，水氣多，迎風面北部、東半部整天都可能出現不定時降雨，尤其周四、周五，在基隆北海岸、東半部有局部大雨發生機率，周六則是嘉義以南地區降雨較明顯。

他進一步指出，周日是未來一周降雨比較緩和的一天，水氣減少，各地大致多雲，午後有局部短暫雷陣雨，但當天受到東北風影響，迎風面基隆北海岸仍可能出現局部較大雨勢。

林定宜說，下周一轉為低壓帶環境，降雨有增多趨勢，北部及東半部地區都有降雨，恆春半島整天也有機會下雨。下周二至下周四仍受低壓帶影響，水氣偏多，各地有局部短暫陣雨或雷雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜指出，近期各地氣溫逐漸下降，不會像7月、8月動輒出現37度以上極端高溫，全台高溫約29至33度，低溫落在25度至26度，但降雨明顯，氣溫可能再下降3度，低溫約23度。

林定宜提到，未來一周台灣附近仍處於低壓帶環境，低壓帶中間容易有熱帶系統發展，可能在琉球群島附近海面發展，後續其發展位置、強度、移動仍有不確定性，氣象署持續觀察。

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