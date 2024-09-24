國慶小物曝光！　充滿國旗元素設計團隊再匿名

▲國慶大會主持人鄔凱雯、林佩潔與國慶禮賓紀念品。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

慶籌會大會處長虢恕仁與國慶大會主持人鄔凱雯、林佩潔共同主持國慶小物開箱記者會，今年除了貴賓帽、徽章及提袋外，特別推出了限量台製保溫杯及限定國慶煎餅，巧妙搭配國旗元素，將限量抽出100名幸運兒贈送。至於這次國慶小物由誰設計，虢恕仁該團隊希望匿名，並無曝光。

慶籌會指出，今年的國慶貴賓帽採棒球帽款式，設計融合了雙十LOGO與藍白紅的顏色，象徵熱血奮鬥寓意；而今年的國慶保溫瓶，是台灣廠商自製，不僅具備實用可拆卸的濾蕊設計外，更減少塑膠材料的使用，相當環保且時尚；國慶煎餅則以梅花與主視覺LOGO，烙下獨一無二的專屬印記；另這次的禮賓紀念品也提供口罩、礦泉水、濕紙巾、國旗及紋身貼紙等小物，以表示對來賓誠摯的歡迎與感謝，並象徵著對臺灣這片美麗土地永續發展的承諾。

慶籌會表示，民眾只要到「中華民國讚國慶」臉書追蹤粉專、公開分享活動貼文再tag兩位朋友，便可抽獎，將抽出100名幸運兒贈送限量國慶紀念品。

慶籌會也公布今年國慶表演亮點，國慶儀程中的國歌領唱團體，邀請2023及2024年於世界合唱大賽榮獲金牌的尼布恩合唱團、高雄市寶來國中、荖濃國小及建山國小合唱團學生，與今年領唱代表共同領唱國歌。

另外，來自花蓮縣的阿勒飛斯文化藝術團，將為國人同胞帶來「Kalingko 花蓮溪的風」，以花蓮六大原住民族群共同的傳統樂舞與豐美文化特色，並邀請金曲音樂製作人鍾興民老師與阿勒飛斯舞團賦予古謠豐富的層次，以「多音交響•族群禮讚」的精神，展現花蓮在歷經天災後，仍積極勇敢的面對各項挑戰，也為國家祈福並帶來勇氣，共同慶賀中華民國生日快樂。

