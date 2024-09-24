遭爆在「美台國防工業會議」暴走開罵　徐巧芯：側翼抹黑不意外

▲國民黨立委徐巧芯貼出參與「美台國防工業會議」照片。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者郭運興／台北報導

第23屆「美台國防工業會議」22日起在美國賓夕法尼亞州費城舉行，今（24日）卻傳出代表國民黨出席的立委徐巧芯，在民眾提問時竟「大暴走開罵」。對此，徐巧芯貼出「會議照片」表示，參加會議很開心，認識不少新朋友，有側翼造謠抹黑不意外，刻意把「民進黨代表」的挑釁，輕描淡寫成「一般民眾」，就沒什麼好值得回應，不是質疑民進黨就等於「暴走」，是有沒有那麼玻璃心。

臉書粉專「老波 the No-Filter Generalist」爆料，徐巧芯在「美台國防工業會議」先是當成個人秀，所有人都是討論國防工業，就她在投影片放宣傳照，接受Q&A時，更是顛三倒四亂回答，這都在意料之中。但令人傻眼的是最後居然大暴走，原因是有民眾提問「徐巧芯選舉期間，開記者會抹黑美國 NGO - Spirit of America 所到之處都發生戰爭」，徐巧芯馬上聲音高八度，在產業會議上開罵民進黨。

對此，徐巧芯於臉書貼出「會議照片」表示，自己的演講分為三大部分，第一「台灣政治現況」、第二「台灣面臨的挑戰」、第三「對於國防預算的立場與戰略分析」。參加美台國防會議很開心，認識了不少新朋友，縱使網路上馬上開始有側翼造謠抹黑，但是真的沒什麼好理會，也不意外。



徐巧芯指出，光文章裡面刻意把「民進黨代表」的刻意挑釁，輕描淡寫成「一般民眾」，就沒什麼好值得回應的了，後來晚上大家還在第一排一起用餐，跟韓儒伯主席同桌，大家開開心心的，離開前説好了下次台北見。

最後，徐巧芯強調，不是質疑民進黨就等於「暴走」，是有沒有那麼玻璃心。

▼國民黨立委徐巧芯貼出參與「美台國防工業會議」照片。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）