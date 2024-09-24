退回總預算挨批！　國民黨團舉過去案例轟：民進黨也曾要政院重編

▲國民黨團召開「退回中央政府總預算 綠能！你不能?」」記者會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

114年度中央政府總預算因《原住民保留地禁伐補償條例》、健保點值每點0.95元等相關預算未編入，以及政府各部門文宣費用暴增5億9000萬元，增加幅度高達65.4%，國民黨及民眾黨將總預算退回程序委員會，但此舉遭民進黨抨擊。國民黨團今（24日）度重申，退回總預算並沒有刪除預算一毛錢，且民進黨過去也有這樣的案例，呼籲民進黨團，退回總預算不是民進黨的專利，不要再放錯假訊息抹黑在野黨。

首席副書記長王鴻薇表示，上週五在野黨退回114年度中央政府總預算，執政民進黨隨即發動網軍側翼、綠營民嘴、各級民代鋪天蓋地發布假訊息，抹黑、造謠在野黨把育兒津貼、老人長照、租屋津貼通通刪除，讓政務無法推動。

王鴻薇指出，過去民進黨在野時，也曾經提出退回中央政府總預算。民進黨團總召柯建銘曾說過，「對中央政府總預算有意見時，處理方式包括：退回總預算、修正、說明、通過或擇期再議。」換句話說，柯建銘總召很清楚退回總預算是處理方式之一，難道只有柯建銘總召可以？在野黨就不可以？

其次，賴清德總統也曾擔任過立法委員，他過去在院會發言時，也曾經提案「民主進步黨要求行政院撤回重新編列，希望國民黨站在國家發展立場支持民進黨提案。」王鴻薇請教賴清德總統，你擔任立法委員時，有沒有提案過要求行政院撤回中央政府總預算案？難道你當總統之後，立委就不能提案撤回總預算案？這是哪門子的民主、法治？

王鴻薇強調，退回中央政府總預算，不應該是民進黨的專利，當在野黨發現行政院總預算有疏失，針對法定預算和在立法院達成決議事項如公糧收購價格調整、健保點值調整等預算該編而未編，要求行政院重新做檢討，何錯之有？因此，國民黨團呼籲賴清德總統、卓榮泰院長和柯建銘總召，不要只有綠能，你不能。

藍委賴士葆表示，賴清德、柯建銘當年可以提出退回中央政府總預算，現在民進黨執政之後，變成其他人都不可以提？發動網軍側翼攻擊在野黨，動員各級綠營民代抹黑在野黨，這算什麼民主？

賴士葆指出，原來只要立法院通過的法案，只要民進黨不喜歡，就要提釋憲。難道大法官變成賴清德總統的禁衛軍？賴清德稱帝的籌安會？也難怪雙少數的總統賴清德，始終不願和在野黨領袖坐下來好好溝通。賴士葆認為，賴清德總統、卓榮泰院長心中只有民進黨的利益，這次在野黨退回總預算，是要告訴行政院不能違法不編列，呼籲卓榮泰院長盡快溝通，承諾將未編入之預算補回。

藍委陳玉珍表示，退回中央政府總預算剛好而已，民進黨當年在野時也曾用過相同議事手段無數回，賴清德總統、柯建銘總召都曾連署過。在野黨要求政府按照多數民意行政，如果政府不照做，退回總預算也只是剛好而已，監督政府施政，本來就是民主政治的真諦。

陳玉珍說，民進黨政府真正在做什麼？是宣傳費暴增65%，拿人民的錢洗人民的腦、詐騙人民，難道不該刪除用在經濟民生上嗎？陳玉珍呼籲民進黨府要走正道，退回總預算後要好好重編，不要再繼續發動網軍側翼詐騙人民。

