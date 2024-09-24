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李洋返金門祭祖「遊行路線曝」　縣長再頒550萬體育績優獎金

▲▼奧運金牌選手李洋將於9月25日返金2日行程曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

▲奧運金牌選手李洋將於25日返金祭祖，2天1夜行程曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

奧運金牌選手李洋將於9月25日返金祭祖，2天1夜行程細節也曝光！金門縣政府為熱烈歡迎兩度在奧運殿堂摘金的李洋，特別協調航空站和航空公司，準備灑水禮和安排歡迎儀式，李洋除了將隨車隊繞行金寧鄉村里，午間也會與鄉親進行感恩餐會，並在下午拜會縣長陳福海，並獲頒體育績優獎金550萬，隔(26)日李洋將參訪金酒公司，並在繞行烈嶼鄉後，於晚間搭機返台。

根據縣府教育處提供資料，李洋於明(25)日上午搭乘立榮航空班機，於8時05分抵達金門尚義機場，為了迎接奧運雙金英雄，金門航空站還準備「水門禮」儀式歡迎「金門之光」回家；金門縣府團隊、開瑄國小師生、李氏宗親代表、金門體育會及精忠衛隊也將至機場入境大廳接機接機歡迎。

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隨後李洋預計繞行金寧街道，縣府為他安排類似武狀元榮歸返鄉的騎馬儀式，並到老家古寧頭的雙鯉古地關帝廟拜拜酬神，隨即在10時左右在該處的新設李洋打卡點辦揭牌儀式。11時至12時間，李洋將分別到南山大祖厝、北山李氏大宗祠2間祖厝，遵循古禮各進行祭祖晉匾儀式，午間並將與鄉親進行感恩餐會。下午14時安排拜會縣長陳福海，並頒發李洋體育績優獎金550萬，另頒發王齊麟榮譽縣民，但因王另有其他行程無法一同前來，將由經紀人代表領取。

而後行程預計從15時開始繞行金城鎮，路線為金門縣政府（右轉）→民權路（經中正國小左轉） →光前路（左轉）→中興路（右轉）→民生路（經金城鎮公所、東門圓環－右轉）→民族路（左轉）→西海路三段（右轉）→浯江北堤路口（右轉）→體育場（遊行車隊於體育場後廣場暫行停車）。此外，在中正國小門口還有安排中正國小學生、鼓吹隊歡迎儀式；另金城鎮公所前也有天震堂舞獅表演歡迎。下午16時也將在金城體育館進行羽球選手見面會，由繪畫比賽得獎學生代表贈送李洋畫冊2本，期間也會安排李洋跟地區小選手互動、指點球技。

▲▼奧運金牌選手李洋將於9月25日返金2日行程曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

▲李洋返金祭祖，也將指點地區小選手的球技。（圖／記者林名揚翻攝）

17時將開始繞行金沙鎮、金湖鎮各主要市區與道路，由縣立體育場正門出左轉→民族路右轉→民權路→環島北路一至四段→成功路（經金沙車站）→環島東路一至二段→八二三紀念碑圓環右轉→黃海路（經金湖國小）左轉→復興路左轉→自強路右轉→林森路（經金湖鎮公所）右轉→中正路左轉→復興路一段右轉至金湖飯店參加晚宴。

9月26日行程，則於上午9時左右多拜會金防部，10時將到經武坑道參加金牌共飲經武坑道豐收獻禮－「瓏時－高粱金」金門高粱酒上市記者會；隨後並至金門縣議會拜會議長洪允典；12時15分開始繞行烈嶼鄉主要道路，金門大橋烈嶼端停車場→湖埔路→八二三砲戰勝利紀念碑右轉→九井路（經軍人公墓、西宅公車亭）→八達樓子圓環直行（經烈嶼分駐所）左轉→西方社區→西吳路口（西口國小）左轉→上林辦公處左轉→八青路左轉→烈嶼鄉公所。下午私人行程未公開，預計於當晚搭乘20時15分班機回台。

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