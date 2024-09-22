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陸客廈門首發旅遊團抵金門　交長：盼中國解除來台禁令

▲▼ 陸客廈門首發團展開兩天一夜的金門行。（圖／記者林名揚翻攝）

▲ 陸客廈門首發團展開2天1夜的金門行。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中斷近5年，陸客廈門首發旅遊團今抵達金門，展開2天1夜的金門之旅，旅遊業者喊話盼台灣政府解除陸客禁團令，將兩岸觀光旅遊的政治干擾降到最低。對此交通部長陳世凱表示，台灣方面對陸客完全沒有禁令，也希望中國政府解除陸客不論自由行或團客來台的禁令。

兩岸觀光僵局未解，交通部觀光署依「發展觀光條例」禁止旅行社組團赴陸旅遊，原定今年6月起暫停出團，後續放寬6月後已成團旅客仍可出團，但旅遊業者不得招攬新旅客。

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上個月中國福建省開放居民經小三通赴馬祖個人及團體旅遊，今日廈門旅遊首發團在今上午搭乘小三通抵達，金門縣府安排迎賓儀式，歡迎首發團的22名旅客。陸客自由行部分也將於25日成行，屆時將有29人抵達金門。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽對此表示，大陸居民組團到金門旅行是非常好的消息，兩岸觀光旅遊慢慢破冰，希望台灣盡快解除禁團令；大陸及港澳地區旅遊警示仍為橙色燈號，希望台灣政府在兩岸旅遊交流，朝向正常化的方向。

李奇嶽說，觀光旅遊業界代表將持續與陸委會、交通部溝通，希望恢復兩岸觀光交流，也盼兩岸政府把觀光旅遊政治干擾，盡量降到最低，讓兩邊人員能正常往來，有助於兩岸和平、氛圍和善的化解。

對於旅遊業者喊話，陳世凱表示，台灣方面對陸客來台完全沒有禁令，因此希望中國大陸盡早開放陸客來台旅遊，不論是自由行或團體旅遊都誠摯歡迎，也希望旅遊業者一起向對岸政府喊話。

陳世凱指出，目前台灣人到中國的旅行團持續在出團，據了解台灣團客到中國大陸已有13.8萬人，但大陸只有約50人到金門，沒人來台灣，代表去的多來的少，政治干擾其實來自於對岸，再次呼籲對岸解除中國國民來台的禁令。

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