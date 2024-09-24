富商餐敘引爆3女互撕　李珍妮辱名媛「做雞的」遭起訴

▲李珍妮因公然辱罵別人「做雞」被檢察官依誹謗罪起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

王姓富商前年舉辦餐敘，號稱「帝寶名媛」的李珍妮因遲到入席，與同桌的前主播李雅楹、王子苓爆發口角，3女互控多項罪名，近日陸續結案，其中李珍妮因為當眾指李雅楹、王子苓「是做雞的」，台北地檢署24日依誹謗罪將李珍妮提起公訴。

這場名媛糾紛起源於2023年11月16日晚間，王姓富商在台北市中山區的高檔餐廳「Ad Lib Kitchen」舉辦共有約10到12人宴席，李珍妮(現名李洢鏵)遲到入場後，不滿麵包是冷的，而且想加點紅酒，王子苓阻止點酒稱「不要增添麻煩」，另外問李珍妮是否要加熱麵包。

在一旁的李雅楹不滿李珍妮的行為，形容李珍妮「妳穿的像聖誕樹一樣」，李珍妮當場情緒失控，罵李雅楹、王子苓「是做雞的」、「妳們都是雞」，聚餐衝突過程被媒體報導後，3女互控官司搬上檯面。

李珍妮先前被控開車埋伏李雅楹住處附近等恐嚇罪嫌，因事證不足獲不起訴處分；李珍妮反控李雅楹、王子苓提供私人聚會合照給媒體、散布不實言論誹謗，因無法證明爆料者身分，李雅楹與王子苓因受訪內容非全然虛構，也都獲不起訴。只有李珍妮公然辱罵李雅楹、王子苓的部分，經檢察官調查後依妨害名譽起訴。