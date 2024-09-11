K小姐告性侵...黃子佼不起訴理由曝　經紀人控「仙人跳」是假的

▲黃子佼(右)被控性侵，經紀人陳孝志(左)指有人企圖勒索，雙雙挨告不起訴。（資料照／翻攝陳孝志、黃子佼臉書）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼被K小姐指控18年前，以拍攝藝術照為由性侵，台北地檢署勘驗黃子佼藏放其他少女偷拍影面的隨身碟，沒找到符合K小姐描述的影像，因查無積極證據證明黃子佼涉嫌犯罪，因此處分不起訴。另外演藝經紀人陳孝志(本名陳子謙)因轉述K小姐曾以「仙人跳」手法勒索黃子佼，被K小姐控告妨害名譽，檢察官認為，無法確認陳孝志知道消息來源是假的，一併處分不起訴。

全案源於K小姐在4月間，得知黃子佼是偷拍論壇「創意私房」會員，購買並收藏未成年少女性影像後，透過網路報料，自己在2006年8月間還只有17歲的時候，受黃子佼邀約到內湖住處拍照，當時黃子佼要求她換穿泳裝，並趁調整姿勢的機會，觸碰、性侵得逞。

當時知名經紀人陳孝志接受三立新聞獨家採訪指出，K小姐的前前前男友爆料，K小姐曾建議「配合進行仙人跳並向黃子佼勒索」，陳孝志受訪時表示：「這個男生連Ｋ小姐身上哪裡有胎記都知道，我相信他們是有發生過關係的男女朋友，所以我相信他的說法。」

K小姐一方面控告黃子佼性侵，另方面控告陳孝志涉嫌誹謗，檢察官勘驗黃子佼涉嫌無故持有41部未成年性影像的隨身碟檔案，未發現符合告訴人所述情境之可疑影像，另外證人出庭時，也只是轉述K小姐所說情節，且內容與K小姐自己所述不一致，因指控性侵的情節有瑕疵，缺乏積極證據佐證案件足以提起公訴之程度，因此處分不起訴黃子佼。

至於陳孝志在被控誹謗後，自己在臉書發文道歉，並強調自己「只是代轉達」，「我不認識K小姐從來也沒指控什麼，我沒有好認識也怕認識，人家的家務事我外人哪能管，再請各位說話表態的時候要清楚不要搞錯方向。」檢察官調查認為，K小姐企圖仙人跳一說並非真實，但無法證明陳孝志是否能判斷「前前前男友」爆料的真實性，因此也以罪嫌不足為由，處分不起訴陳孝志。