李珍妮捲名媛內鬥互告　拒到案變成通緝犯

圖文／鏡週刊

帝寶名媛李珍妮（現已改名李洢鏵）去年和地產名媛王子苓、主播李雅楹因餐敘鬧出糾紛，幾個女人一團爛帳吵了快一年，彼此互告好幾條罪名，想不到原本只是單純的女人吵架，卻因李珍妮拒絕到案說明、人間蒸發，被地檢署發布通緝令，成為全國通緝犯。

李珍妮去年出席富商餐敘，想不到姍姍來遲只能坐邊角，和在座其他名媛不合的她頻發出怪聲，引起前主播李雅楹出聲嘲諷「裝扮成耶誕樹的樣子」，李珍妮則火大指著王子苓、李雅楹罵她們是「做雞的」，開啟這一年的名媛內鬥，李珍妮遭告加重誹謗，後續又在臉書痛罵王子苓、李雅楹等人好幾篇，並張貼出她們的個人資料，被王子苓等5位名媛以跟騷法提告，想不到傳票發出後，李珍妮拒絕到案說明，已被台北地檢署發布全國通緝。

▲王子苓和李珍妮因富商飯局上吵架，竟糾葛了快一年。（圖／翻攝自王子苓臉書）

本刊取得北檢於8月30日發出的通緝書，根據通緝書上的內容可見，李珍妮除了在臉書貼出王子苓等5人的正面照及帳戶號碼「指責告訴人私生活不檢點」，還徘徊王子苓、李雅楹住處、聚餐地點等，妨礙行動自由，而李珍妮「非在監在押，經合法傳拘無著，顯已逃匿，應予通緝。」據王子苓爆料，李珍妮在9月5日，還出席一人要價9,800元台幣的高級餐敘，在場名媛知道後立刻報警，還控訴餐廳藏匿通緝犯，但還是沒抓到人，顯然李珍妮到處趴趴走當名媛，只是懶理檢調。

而觀察李珍妮的臉書，其實她在9月6日還有發文，不過依舊在罵王子苓，這2位名媛互吵了快一年，李珍妮臉書貼文幾乎篇篇都在講王子苓、還有造成他們恩怨糾葛的王姓富商，就連春節期間，李珍妮到富國島旅遊，都在開直播痛罵王子苓。兩女從鬥嘴上升到司法層級，李珍妮還吵到把自己變成通緝犯，相當荒謬。

▲李珍妮因拒絕到案說明，被發出通緝書。（圖／王子苓提供）

李珍妮因與富商吳春台、宣明智的三角戀成名，後續又和五分埔衣架大王陳友亮交往，周旋在富商之間加上住在帝寶，被封為「帝寶名媛」，不過李珍妮向本刊表示，她已經把帝寶賣掉，現在搬到天母，本刊調查，李珍妮天母新居就位在天母核心區大馬路上，且1、2、3樓都是她的，生活依舊相當闊綽。



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