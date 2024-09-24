要卓榮泰負責「把預算編好」　黃國昌盼懸崖勒馬：別刻意製造對立

記者袁茵／台北報導

民眾黨團總召黃國昌24日說明，黨團3長於23日下午4時和國民黨團3長見面達成3項共識，其中針對預算部分，因行政院無視原住民禁伐補償、農民公糧收購等權益保障，將於中午程序委員會全數退回。黃國昌也要求行政院長卓榮泰負起應有責任，716三讀通過的法律，卓「睡了一個夏天突然醒來」，等到預算編得亂七八糟、明確違法後，才慌亂說要透過釋憲尋求救濟，盼卓懸崖勒馬，別為了掩飾錯誤而刻意製造衝突對立。

▲民眾黨團「嚴審預算，實質審查，人民優先」記者會。（圖／民眾黨團提供）

立院民眾黨團24日上午9時30分召開「嚴審預算，實質審查，人民優先」記者會，黃國昌表示，民眾黨團3長23日下午4時與國民黨團3長依約進行2黨團幹部會議，並達成3大項共識，第一項為2黨優先法案清單有「揭弊者保護法」、「財政收支劃分法」；第二項為「實質嚴格審查」NCC、司法院正副院長和大法官人事同意權。

第三項則有關預算，黃國昌痛批行政院藐視國會，上會期已經三讀通過的法案，如今卻無視原住民權益保障、農民權益保護的公糧收購價格，在該編列的預算中卻沒編列，「這件事情，民進黨的行政部門要負完全絕對責任，因此今天中午的程序委員會，我們會將預算案退回，要求行政部門遵守法律、負起責任把預算編好」。

而黃國昌也點名行政院長卓榮泰，喊話希望行政部門能好好負起應該有的責任，並請卓榮泰不要躲在民進黨團總召柯建銘背後，以為民進黨現在掌控憲法法庭，就可以恣意妄為、違法亂紀。

黃國昌稱，716三讀通過的法律，「卓榮泰睡了一個夏天突然醒來，發現預算沒編、從來沒主張過窒礙難行，等到預算書編得亂七八糟、明確違反法律，被在野黨清楚點出來後，才慌亂說可能要透過釋憲等方式尋求救濟，沒這麼荒謬的事情！禁伐補償條例早就通過了！」依法編列預算本來就是行政部門責任，希望卓懸崖勒馬，不要為了想掩飾自己的錯誤，刻意想製造對立衝突，對國家、人民都沒好處。

被問到說要在程序委員會退回預算，但程委會只能決定要不要排定報告跟討論事項，該如何退回？以及稱要退回總預算，卻又特別點出原住民禁伐補償，是希望特別這一塊重送嗎？黃國昌回應，意指程序委員會當中，不會把它列入在報告事項裡面，另重編預算不會只有單一部門重編，整體預算數字都會影響。

至於民眾黨立委張啓楷喊「凍結總統府預算」，昨有無與國民黨團討論？黃國昌提及，政府單位並非問題層次，而是針對行政部門預算「不該花的錢就刪除、做得不好就凍結」，這是嚴格審查預算的實質立場，並沒有針對特別政府部門予以個別討論；但例如NCC（國家通訊傳播委員會）雖沒被特別討論，然而從過去2黨的意見來看，相信整體方向與共識性應該滿高的。