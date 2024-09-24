斥告御狀「相當不當」！　卓榮泰「手牽手」邱泰源、彭啓明大和解

記者崔至雲／台北報導

衛福部長邱泰源日前爆料總統賴清德打電話罵環境部長彭啓明，引發熱議，邱泰源後續火速致歉，但話題仍延燒。行政院長卓榮泰今（24日）到立法院備詢，在立委羅智強要求下，邀請邱泰源、彭啓明上台和解。卓則說，邱泰源的發言相當不當，他自己也已經深表歉意。隨後三人在質詢台上手牽手和解。

▲卓榮泰、彭啓明、邱泰源三人手牽手和解。（圖／記者屠惠剛攝）



衛福部長邱泰源日前爆料賴清德總統打電話去罵環境部長彭啓明，被質疑執政團隊互打、還有總統跳過行政院長等官場倫理問題。羅智強今24日在立法院院會上質詢提到邱泰源爆料彭啓明被賴清德罵一事，先問卓榮泰有聽到這件事嗎？卓榮泰說，他也是看新聞才知道，經事後詢問，認為邱泰源發言相當不當，他自己也深表歉意。

羅智強後續請邱泰源跟彭啓明上台，「幫助你們大和解一下啦！兩個握個手啦！不好看啦」，卓榮泰一時沒反應過來，「我跟他們怎樣啊？」羅回，「你跟他沒怎樣？你跟他們問題才大勒！他跳過你這個行政院長去告御狀！」接著兩人上台後，卓榮泰牽起邱泰源與彭啓明的手笑說，「三個，三個一起」。

羅智強則說，「不要跳過行政院長去告御狀啦！這樣不好啦！這樣對院長不尊重啦！」邱泰源也強調，他跟彭啓明是多年好友，一起並肩作戰很久，一起努力。

