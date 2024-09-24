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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆轉運站營運商欠薪　藍控林右昌「甩鍋」竟要謝國樑擦屁股

▲國民黨召開「民進黨終於想到罷免理由？ 莫非要讓林右昌跟他的無良廠商起死回生？」記者會（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「民進黨終於想到罷免理由？ 莫非要讓林右昌跟他的無良廠商起死回生？」記者會（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（24）日召開記者會，質疑基隆城際轉運站在前市長林右昌任內發包，謝國樑上任時即質疑當初標給醫療管理顧問公司極為不當，如今廠商爆出惡劣欠薪，林右昌發言人竟然馬上甩鍋給謝國樑。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟強調，謝國樑上任至今都在為林右昌前市府收爛攤子，林右昌與廠商這種好事都要拿，壞事都不擔的風格，絕非基隆人所期待。

黃申棟說，基隆市城際轉運站被林右昌視為重要政績，今年7月轉運站啟用儀式，林右昌未受邀參加，就在臉書上討拍，但隨著負責經營的美得泰公司最近被爆欠薪，林右昌過去的發言人推說轉運站是由謝國樑負責管理，7月啟用時林右昌還在搶政績，9月翻車後又撇清關係。

黃申棟指出，謝國樑今年初在基隆市議會就表示把轉運站交給一個對運輸、零售沒有經驗的公司經營，極不恰當，林右昌當時還怒嗆謝國樑不負責任，如今又切割得如此乾淨，從大日公司行賄，NET霸佔市產，再到現在美得泰欠薪，都是現任市府幫忙擦屁股，前市府卻是完全不思檢討。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，近期國民黨2份內參民調與部分媒體所做民調都顯示，謝國樑的施政滿意度超過5成，而且會出來投反對罷免票的比例正在節節上升，這代表基隆市民的眼睛是雪亮的，而且他要為過去被民進黨當成免洗餐具使用的罷樑團體抱屈，並盼罷樑團體要有道德勇氣，用罷免謝國樑的標準，還給謝國樑公道，同時為了證明罷樑團體沒有被民進黨利用，就不要再雙標，趕快出來還給謝國樑公道，趕快下車。

國民黨發言人楊智伃也指出，基隆市東岸停車場廠商大日開發公司的貪腐案早就被基隆市地檢署檢驗，該公司負責人蘇幸福為了確保2018年到2022年經營東岸停車場，多次向基隆市交通處的公務員現金行賄95萬元，這正是發生在林右昌市長任內，而林右昌過去甚至還帶著蘇幸福進入民進黨中常會，而且林右昌放任廠商霸佔基隆市的市產，沒有要求NET公司把東岸商場增建部分的產權登記給基隆市政府，造成基隆市短收數10億元營運權利金，諷刺「政治對民進黨來說，真的很簡單啊！」

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