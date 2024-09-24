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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭姓台人赴陸遭拘留調查　邱垂正不滿：陸拖1個月才通報真的太久

▲▼陸委會主委邱垂正 聯訪 立法院院會 台男失聯相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣一名22歲郭姓應屆畢業的男大生上個月底赴陸後失聯，經家人報警求助後，海基會發函對岸，大陸國台辦23日回稱，郭男「因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查」。對此，陸委會主委邱垂正表示，郭姓先生在上海已經一個月了，大陸才進行通報，一個月真的太久了，對此，陸委會要表達不滿，同時也要求陸方儘速跟台灣說明該案細節。

該起事件起源一位台灣網友18日在社群網站X發文求助，稱一位剛大學畢業的男學生，在上月底進入上海後失聯，目前已經報警。後續，海基會接獲家屬陳情，並去函海協會協尋。消息曝光後，大陸國台辦23日公布郭男姓名和疑似觸法行為，「因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查。」國台辦也強調，「相關案件正在偵辦中，大陸有關方面將依法保障其合法權益。」

對此，邱垂正指出，有關於郭姓先生在上海已經一個月了，大陸才進行通報，郭先生是不是涉及違法他們的案件，請陸方詳細的相關的資料，基於無罪推定，確保當事人的法律權益。

邱垂正強調，郭先生入境上海一個月，一直到台灣社會關切，陸方才對外釋出郭先生被拘禁消息，中國大陸都沒有跟台灣說明人身自由安全的通報，也沒有通知他的家屬，陸委會要表達不滿。

「一個月真的太久了」，邱垂正說，陸方應該要主動通報，不該讓家屬擔心，要求陸方應該儘速跟台灣聯繫，表達遺憾也嚴重不滿。至於後續救濟，邱垂正也說，一定會提供救濟，也希望陸方把郭先生涉及的案件，跟台灣清楚說明。
 

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