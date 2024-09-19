美對台第16次軍售　陸國台辦正告賴政府：膽敢鋌而走險將自取滅亡

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

拜登政府上台後對台進行第16次軍售，大陸官方昨18日宣佈，將對美國內華達山脈公司等9間軍工企業實施制裁。對此，大陸國台辦今（19）日最新回應，對於陸方宣布對9家美國軍工企業實施制裁表示「堅決支持」，敦促美方立即停止向「台獨」發出錯誤信號，呼籲台灣民眾要看清「台獨」引戰的危險。同時正告賴政府「膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。」

美國政府於美東時間16日，就2億2,800萬美元（約72億新台幣）的空軍「開放式零附件修理回運」對台軍售案，正式進行「知會國會」程序。民進黨也指出，有助於台灣提升自我防衛能力及「不對稱戰力」。

針對美對台軍售，大陸國台辦發言人陳斌華指出，中美建交的基礎是一個中國原則，即美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分；前提是美國政府接受中方提出的「斷交、撤軍、廢約」建交三原則。

陳斌華表示，美方一而再、再而三向中國台灣地區出售武器，嚴重違背中美建交原則，嚴重違反中美三個聯合公報特別是「八•一七公報」的規定，嚴重侵犯中國的主權和安全利益。外交部已予以強烈譴責、表示堅決反對，並宣佈對9家美國軍工企業實施制裁。

陳斌華強調，「我們對此表示堅決支持，敬促美方立即停止武裝台灣，立即停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動兌現不支持『台獨』的承諾。」

陳斌華稱，「台獨」與台海和平水火不容，是台海和平穩定的最大威脅，是亞太地區和平穩定的主要亂源。賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，妄圖「以武謀獨」、「以武拒統」，不斷升高兩岸對立對抗，不斷向外部勢力獻媚求援，不斷窮兵黷武、練兵備「獨」。

陳斌華指出，廣大台灣同胞要認清賴清德當局名為護台「實質害台」的本質，認清「台獨」必然引戰的危險，堅決反對、制止其所作所為。

最後，陳斌華重申，「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，粉碎『台獨』挑釁和外部勢力干涉。」任何人、任何勢力不要妄想我們會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。正告賴清德當局，不要誤判形勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。」

