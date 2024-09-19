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陸客旅遊、陸生赴金有望？邱垂正開議前拜訪陳玉珍：樂觀其成

▲▼ 陸委會主委邱垂正今(19日)拜訪金門立委陳玉珍，。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸委會主委邱垂正今(19日)拜訪金門立委陳玉珍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

立法院第二會期開議在即，陸委會主委邱垂正今(19日)特地拜訪金門立委陳玉珍，說明未來陸委會各項工作重點及下年度預算。對於陳玉珍關切的開放陸客到金門旅遊及開放陸生赴金就讀等議題，邱垂正均表達樂觀其成的態度。

邱垂正表示，有關即將來到的陸客訪金首發團，他瞭解陳立委十分關心，陸委會也會全力配合相關作業，儘速審查讓其順利成行。他也歡迎陸客團多到金馬等離島地區觀光旅遊。

陳玉珍也向邱主委提到，在陸客團順利來金旅遊後，陸客自由行也要趕緊作業，讓陸客不論是透過團體旅遊或個人自由行，都能夠充分感受的金門美麗的戰地風光。她說，就像邱主委手中這杯由金門文創業者所做的高粱酒奶茶，一定得要到金門才能喝的到它的醇香。

陳玉珍也談到，除開放陸客遊金外，她對開放陸生赴金就讀大學一事亦相當重視，也希望陸委會能積極推動促成此事。對此，邱垂正表示，賴總統在其就職演說中就有談到，歡迎大陸學位生來台就學，因此，陸委會對開放陸生赴金就讀大學也同樣抱持樂觀其成的態度。

陳玉珍最後提到，金門是兩岸互動交流頻繁的地方，與陸委會的業務也最為密切，邱垂正主委在金門大學執教多年，在金門設籍已經超過16年，可算的上是道地的「金門鄉親」，她相信邱主委對於金門鄉親關心的事情絕對會放在心上，她也期盼邱主委所帶領的陸委會能真正為金門的發展出路著想，為金門經濟繁榮來努力。

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