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以軍狂轟掀逃難車潮！黎巴嫩北上公路塞爆　人民嘆：沒地方安全

▲▼ 以色列空襲黎巴嫩南部，民眾乘車、徒步向北逃。（圖／路透）

▲ 黎巴嫩南部民眾乘車向北逃。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列23日空襲黎巴嫩南部，打擊1600個與真主黨有關的目標，造成近500人死亡。BBC、《路透》等外媒直擊在砲火下倉皇收拾財物，乘車向北逃難的民眾，首都貝魯特卻也不見得安全，到處瀰漫緊張與恐懼。

部分居民事先收到以軍的文字或語音訊息，警告他們遠離真主黨據點附近。南部城鎮納巴泰（Nabatieh）一名學生Zahra Sawli描述，「我早上6點在爆炸聲中醒來，到中午開始變得很激烈。我在的地區發生很多次空襲，聽到很多玻璃碎掉的聲音」。

許多人忙著逃難，她和同伴卻不敢踏出家門，「我們該去哪裡？很多人還困在路上，我有很多朋友還卡在車陣裡，因為很多人都想逃難」。

北上往貝魯特的道路23日中午擠得水洩不通，雙向6線道的車流全都開往首都；南部城市泰爾（Tyre）海灘沿岸也有不少民眾拎著行囊徒步向北，還可看見內陸的農村地區因空襲竄起濃煙。

▲▼ 以色列空襲黎巴嫩南部，民眾乘車、徒步向北逃。（圖／路透）

▲ 部分民眾沿著海灘步行逃難。（圖／路透）

南部村莊一個5口家庭僅靠一輛機車，逃往貝魯特以北85公里的的黎波里（Tripoli），抵達貝魯特時已經筋疲力盡。父親受訪時回答，「你希望我們說什麼？我們不得不逃」。

且不僅南部居民，貝魯特當地民眾也開始逃難。以色列已警告黎巴嫩人民，撤離真主黨存放武器的地點，卻也針對貝魯特一些不被認為是真主黨據點的區域發出警告，包括設有政府部門、銀行和大學的經濟文化中心的哈姆拉（Hamra）。

許多家長趕到學校接孩子，父親伊薩（Issa）受訪說明，「我們是接到電話而來的。他們打電話給所有人，威脅所有人。我們是來接我兒子的，目前情況不容樂觀。」

巴勒斯坦男子穆罕默德（Mohammed）和妻子逃離貝魯特的路上受訪表示，「黎巴嫩沒有任何地方是安全的，以色列說他們要轟炸每個地方，現在他們威脅到這個社區了，那我們該去哪裡？這太可怕了，我不知道該做什麼，該去工作、回家還是怎麼樣，完全不知道」。

▲▼ 以色列空襲黎巴嫩南部，民眾乘車、徒步向北逃。（圖／路透）

▲▼ 民眾將家當綁在車上，紛紛湧向貝魯特。（圖／路透）

▲▼ 以色列空襲黎巴嫩南部，民眾乘車、徒步向北逃。（圖／路透）

在政府命令之下，貝魯特、的黎波里和黎國東部學校設立避難所，容納從南部湧入的民眾。貝魯特西部Bir Hasan一所公立學校教室裡堆滿床墊，準備接納來自東北部真主黨據點、貝卡谷地（Bekaa Valley）的居民。為應對即將到來的傷亡，黎巴嫩的醫院已被下令取消23日所有非緊急手術。

儘管貝魯特瀰漫緊張與不穩定氣氛，仍有人意志堅定。一名男子表示，「如果發生全面戰爭，我們身為黎巴嫩人，應該站在一起，不分政治立場，因為最終被轟炸的是我們的國家」。

但也有人心灰意冷，57歲商店老闆西拜（Mohammed Sibai）表示，「如果他們想要戰爭，我們能怎麼辦？我們什麼都不能做」。他住在貝魯特南郊達希耶（Dahieyh），也就是真主黨在首都的主要權力基地，「我活過1975年來的所有戰爭，這對我來說很正常」，「我不會離開，我會待在我的房子裡」。

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