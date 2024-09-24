以軍突血洗黎巴嫩！CNN：以色列在玩「高風險遊戲」恐迎災難

▲黎巴嫩南部遭遇空襲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與黎巴嫩真主黨在過去這一年持續衝突，但近期一周大幅增加攻擊力道，部分消息稱，以色列正尋求「加劇衝突以求情勢降級」的手段迫使對手屈服以達成外交解決方案。CNN形容，以色列對黎巴嫩真主黨使出新戰略，正在玩一場高風險遊戲。

CNN報導，加劇衝突以求情勢降級（escalate to deescalate）是個非常危險且可能存在缺陷的口號，或許這是為了欺瞞美國盟友，讓美國相信外交解決管道仍是以色列的目標。

▲黎巴嫩真主黨呼叫器集體爆炸。（圖／路透）

如今以色列與真主黨之間的技術鴻溝已明顯揭露，歷經呼叫器（俗稱BB Call）、對講機爆炸事件，可見真主黨必須借助20年前的技術躲避以色列間諜軟體監控，以色列還具備滲透通訊設備供應鏈的能力，釀成大規模死傷。不只如此，真主黨在黎巴嫩南部的據點遭到多次空襲，指揮、控制、士氣、裝備遭重創破壞，然而在此之際，以色列地面部隊此時尚未出動。

所謂的降級在哪裡？CNN指出，以色列大概是希望真主黨受到如此嚴重損害之後，擔憂黎巴嫩平民還會遭受進一步傷害，決定同意撤至利塔尼河（Litani River）以北，進而讓以色列平民能夠重返以色列北部的家園。然而在歷經過去這一周的爆炸事件與以色列空襲，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）即便把上述做法視為戰略性手段，暗示這是拯救黎巴嫩的唯一選擇，難度相當高。

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒 。（圖／路透）

以色列似乎已徹底掌握真主黨的通訊，可能比檯面上更加瞭解真主黨的想法，或許認為真主黨歷經敘利亞內戰之後已被削弱，納斯拉勒最終必須讓步。相反的，以色列也可能算到納斯拉勒已被逼入絕境，也就是不得不發射火箭彈攻擊以色列城鎮，一旦爆發更大規模衝突，以色列總理納坦雅胡也只能給出令人難以信服的辯解：是黎巴嫩先挑起事端。

在加薩，以色列已表現出對平民附帶傷害的漠視，如今任何暴力升級對於黎巴嫩人的影響將會是把雙刃劍，即在對以色列新仇舊恨加劇之際，也會激起人民對真主黨為黎巴嫩造成破壞混亂的敵意。對以色列戰爭內閣來說，真主黨無論選擇撤退或是遭到轟炸，可能都沒有那麼重要。只不過在區域暴力事件的教訓是，未來數十年期間，往往會以意想不到、更加野蠻殘酷的方式，對施暴者產生反噬。

CNN也稱，疲憊不堪、四分五裂的以軍，若與經驗豐富、憤怒的真主黨爆發全面地面戰爭，將會為以色列帶來災難，且這正是真主黨擅長、正在等待的結果。